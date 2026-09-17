Mercoledì strada chiusa tra Neggia e Fosano

GAMBAROGNO - La Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio ha annunciato la chiusura totale al traffico della strada cantonale tra Neggia e Fosano, nota come La Stràda d'Indéman 88, nel Comune di Gambarogno. Il provvedimento sarà in vigore mercoledì 23 settembre dalle 8 alle 16.30, per consentire lavori di pavimentazione.