GAMBAROGNO
Mercoledì strada chiusa tra Neggia e Fosano
Lavori di pavimentazione rendono necessario il blocco del traffico tra le 8 e le 16
Depositphotos (Grigorenko)
Fonte Comune di Gambarogno
Mercoledì strada chiusa tra Neggia e Fosano
Lavori di pavimentazione rendono necessario il blocco del traffico tra le 8 e le 16
GAMBAROGNO - La Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio ha annunciato la chiusura totale al traffico della strada cantonale tra Neggia e Fosano, nota come La Stràda d'Indéman 88, nel Comune di Gambarogno. Il provvedimento sarà in vigore mercoledì 23 settembre dalle 8 alle 16.30, per consentire lavori di pavimentazione.
Gli utenti sono invitati a rispettare la segnaletica esposta e a seguire le indicazioni del personale presente sul posto.
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