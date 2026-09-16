Navigazione del Verbano alle FART, il Governo non cambia rotta

Ferrara: «Mancato coinvolgimento del personale»

Una preoccupazione condivisa da Natalia Ferrara (PLR), presidente dell'Associazione del Personale operante nel trasporto lacuale e terrestre Ticino, che ha ricordato la presenza in aula di alcuni collaboratori di SNL. «Ieri sera (martedì, ndr) – ha raccontato – c'è stato un incontro a Locarno. Erano presenti diversi dipendenti. L'azienda ne impiega circa un centinaio sui due laghi. Ieri sera ce n'erano 35 sulla motonave Torino». I dipendenti, ha aggiunto, «sono un po' più che preoccupati, sono disperati», perché a metà settembre non sanno ancora «se ci sarà ancora un servizio e se avranno loro il posto di lavoro per eseguire questo servizio dal 13 dicembre, dopo una stagione così complicata». Ferrara ha quindi rimproverato al Governo il mancato coinvolgimento del personale: «Non si tratta di prendere posizioni a favore di SNL o delle FART. Si tratta di garantire un servizio al territorio, ma soprattutto garantire alle persone che possano avere delle risposte».

Il Governo non cambia rotta

Gobbi ha quindi confermato la decisione del Consiglio di Stato: «Dal cambio d'orario del 13 dicembre 2026 il Cantone non ordinerà più a SNL le prestazioni di trasporto pubblico della linea 351 Locarno-Tenero-Magadino». La stessa decisione, ha precisato, è stata comunicata anche dall'Ufficio federale dei trasporti.