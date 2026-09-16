Avanti e indietro sulla Tremola, fino all'altezza del Monte Everest

La collaborazione con Bellinzona e Valli Turismo accompagnerà il progetto nella valorizzazione del territorio e nell’accoglienza di chi raggiungerà il Ticino per la manifestazione.



«L’evento rappresenta un’opportunità importante non solo in termini di pernottamenti e di ricadute economiche diretta sul territorio, considerato l’elevato numero di partecipanti attesi, circa 400 persone, ma soprattutto per la visibilità e la promozione che può generare a favore della nostra regione», spiega Juri Clericetti, Direttore di Bellinzona e Valli Turismo. «La presenza di numerosi media e la diffusione dell’evento attraverso i canali social permetteranno infatti di portare l’attenzione sul nostro territorio, sulle sue peculiarità paesaggistiche e culturali e, in particolare, sulla Tremola, autentica icona delle vie di comunicazione storiche lungo l’asse nord-sud dell’Europa. Si tratta quindi di un’occasione per valorizzare e raccontare il territorio a un pubblico ampio, trasformando la presenza dei partecipanti e la risonanza mediatica dell’evento in un’importante opportunità di promozione turistica e di posizionamento della nostra regione».

