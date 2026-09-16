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AIROLO

Avanti e indietro sulla Tremola, fino all'altezza del Monte Everest

La prima competizione di Everesting fa il suo debutto in Svizzera, partendo dal Ticino. L'appuntamento è per settembre 2027.
Avanti e indietro sulla Tremola, fino all'altezza del Monte Everest
parisiva.ch/Bellinzona e Valli Turismo
Fonte Bellinzona e Valli Turismo
elaborata da Redazione
Avanti e indietro sulla Tremola, fino all'altezza del Monte Everest
La prima competizione di Everesting fa il suo debutto in Svizzera, partendo dal Ticino. L'appuntamento è per settembre 2027.

AIROLO - L’11 settembre 2027 l’Everesting farà il suo debutto in Svizzera. E lo farà sulla Tremola, la storica strada del Passo del San Gottardo.

Lo comunica Bellinzona e Valli Turismo, precisando che prenderà forma una sfida costruita interamente sul dislivello. La stessa salita, ripetuta più volte, con un obiettivo che cambia a seconda della categoria scelta e che, nella sua versione più estrema, porta fino a 8'848 metri di dislivello positivo, esattamente l’altezza del Monte Everest.

Una formula semplice da spiegare che, sulla Tremola, diventa un’avventura da vivere.

La partenza da Airolo porterà gli atleti verso il Passo del San Gottardo, lungo i tornanti e il pavé che hanno reso questa salita una delle più riconoscibili. La discesa avverrà su strada asfaltata, lasciando alla Tremola ciò per cui è stata scelta: il dislivello. Accanto al Full Solo da 8.848 metri saranno disponibili diversi format individuali e a squadre, permettendo a ogni partecipante di scegliere il proprio Everesting e di misurarsi con la stessa montagna secondo obiettivi diversi.

Portare l’Everesting sulla Tremola significa mettere insieme due idee che sembrano nate per incontrarsi. Da una parte una strada costruita per salire, tornante dopo tornante, dall’altra un format che delle stesse salite ha fatto la propria ragion d’essere.

E qui la ripetizione avrà un significato particolare perché sulla Tremola la strada rimane la stessa, ma il modo di attraversarla cambia a ogni passaggio. Cambiano le gambe, cambia la luce, cambia il rumore del pavé, cambiano le emozioni e i pensieri. E quello che alla prima ascesa è semplicemente un tornante, qualche ora dopo può diventare un punto di riferimento

«Quando abbiamo iniziato a immaginare un Everesting in Svizzera non stavamo cercando semplicemente una salita», racconta Georg Hochegger, CEO e fondatore di Jam15 Sagl (società organizzatrice degli eventi Everesting). «Cercavamo una strada che avesse già una storia propria. Sulla Tremola quella storia la senti ancora prima di iniziare a pedalare».

La scelta della Tremola non riguarda soltanto la strada. L’evento nasce dentro un territorio che ha fatto del San Gottardo uno dei suoi simboli e che proprio attraverso lo sport può raccontarsi da una prospettiva diversa, portando sul percorso persone che arriveranno per pedalare, accompagnare, seguire o semplicemente scoprire.

La collaborazione con Bellinzona e Valli Turismo accompagnerà il progetto nella valorizzazione del territorio e nell’accoglienza di chi raggiungerà il Ticino per la manifestazione.

«L’evento rappresenta un’opportunità importante non solo in termini di pernottamenti e di ricadute economiche diretta sul territorio, considerato l’elevato numero di partecipanti attesi, circa 400 persone, ma soprattutto per la visibilità e la promozione che può generare a favore della nostra regione», spiega Juri Clericetti, Direttore di Bellinzona e Valli Turismo. «La presenza di numerosi media e la diffusione dell’evento attraverso i canali social permetteranno infatti di portare l’attenzione sul nostro territorio, sulle sue peculiarità paesaggistiche e culturali e, in particolare, sulla Tremola, autentica icona delle vie di comunicazione storiche lungo l’asse nord-sud dell’Europa. Si tratta quindi di un’occasione per valorizzare e raccontare il territorio a un pubblico ampio, trasformando la presenza dei partecipanti e la risonanza mediatica dell’evento in un’importante opportunità di promozione turistica e di posizionamento della nostra regione».

La manifestazione sarà aperto sia agli atleti che scelgono la sfida completa sia a chi vuole avvicinarsi al format attraverso categorie con un dislivello inferiore, oltre alle competizioni a squadre. Un modo per portare sulla stessa strada ultracyclist, amatori e appassionati, ognuno con la propria sfida ma dentro lo stesso evento.

Airolo sarà il punto di riferimento dell'intero weekend e accompagnerà l'esperienza ben oltre la parte sportiva. Tra chi vivrà la Tremola insieme agli atleti ci saranno anche l'ambassador di Everesting Vincenzo Nibali e l'atleta ticinese Guido Toscanelli – Ultracycling & Everesting Local Ambassador.

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