Due cani finiti nei guai

Interpellato da tio.ch il Servizio comunicazione, media e prevenzione della Polizia Cantonale spiega: «Possiamo confermare la segnalazione alla Centrale comune d’allarme (CECAL) per due cani finiti in una pozza in territorio di Giumaglio.

Gli animali sono stati individuati e portati in salvo. Sul posto la Polizia Città di Locarno, i pompieri di Maggia e i pompieri di Locarno per le operazioni di recupero, nonché i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) a titolo precauzionale. I due cani sono stati riconsegnati al proprietario».