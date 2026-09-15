Due cani finiti nei guai
Gli animali si trovavano in una zona impervia. Sul posto polizia e pompieri per tentare di salvarli.
Gli animali si trovavano in una zona impervia. Sul posto polizia e pompieri per tentare di salvarli.
GIUMAGLIO (MAGGIA) - Inizialmente si pensava a una persona finita in un dirupo. Col passare dei minuti si è poi capito che quelli rimasti incastrati in una zona impervia di Giumaglio, frazione di Maggia, erano due cani.
E così nel pomeriggio di oggi, martedì 15 settembre, è scattato l'allarme per cercare di salvare gli sventurati animali.
Interpellato da tio.ch il Servizio comunicazione, media e prevenzione della Polizia Cantonale spiega: «Possiamo confermare la segnalazione alla Centrale comune d’allarme (CECAL) per due cani finiti in una pozza in territorio di Giumaglio.
Gli animali sono stati individuati e portati in salvo. Sul posto la Polizia Città di Locarno, i pompieri di Maggia e i pompieri di Locarno per le operazioni di recupero, nonché i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) a titolo precauzionale. I due cani sono stati riconsegnati al proprietario».