IA, truffe e disinformazione: la terza età si avvicina al mondo digitale

L’iniziativa, organizzata da Nicola Camponovo di Ticyweb e Gaetano Biondo nell’ambito delle Swiss AI Weeks, è nata dalla collaborazione tra Ticyweb, Linkfloyd, Città di Lugano e GenerazionePiù dell’OCST.



Nel corso dell’incontro si è parlato di applicazioni pratiche dell’IA, di come cercare e comprendere meglio le informazioni, ma anche di sicurezza online, truffe, contenuti falsi e disinformazione. Spazio anche alla pratica, con workshop che hanno dato ai presenti la possibilità di provare direttamente alcuni strumenti e avvicinarsi così all’intelligenza artificiale in maniera concreta e accessibile.

