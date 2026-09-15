Dai corsi allo shop solidale: Amélie presenta la nuova stagione

«Dietro questi spazi c’è il lavoro di tante persone che, anche durante l’estate, hanno dedicato tempo ed energie all’associazione. Le porte aperte sono un’occasione per conoscere questo impegno e scoprire luoghi nei quali sentirsi accolti, incontrarsi e partecipare alla vita della comunità», sottolinea Marco Imperadore, presidente dell’Associazione Amélie.

Il programma della mattinata prevede stand informativi, laboratori per i più piccoli, visite agli spazi e un piccolo aperitivo, oltre a un angolo dedicato a gadget e donazioni. Sarà possibile scoprire il programma 2026–2027, porre domande e iscriversi ai corsi e alle attività.