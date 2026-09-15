Dai corsi allo shop solidale: Amélie presenta la nuova stagione
Un invito a visitare le sedi rinnovate dell'associazione e a scoprire l’impegno dei volontari nei nuovi servizi per famiglie e comunità.
LUGANO - Una mattinata per visitare gli spazi, incontrare volontari e collaboratori e conoscere le attività rivolte a bambini, ragazzi, adulti e famiglie. L’Associazione Amélie invita i curiosi alla giornata delle porte aperte di sabato 19 settembre 2026, dalle 9 alle 12.30, nelle sue tre sedi: i centri di Pregassona e Barbengo e l’Atelier Amélie.
Durante tutta l’estate, il team dell’associazione e i volontari hanno lavorato alla sistemazione e alla riorganizzazione degli ambienti. Le porte aperte saranno l’occasione per scoprire il risultato, conoscere le novità e avvicinarsi alla vita dell’associazione.
«Dietro questi spazi c’è il lavoro di tante persone che, anche durante l’estate, hanno dedicato tempo ed energie all’associazione. Le porte aperte sono un’occasione per conoscere questo impegno e scoprire luoghi nei quali sentirsi accolti, incontrarsi e partecipare alla vita della comunità», sottolinea Marco Imperadore, presidente dell’Associazione Amélie.
Il programma della mattinata prevede stand informativi, laboratori per i più piccoli, visite agli spazi e un piccolo aperitivo, oltre a un angolo dedicato a gadget e donazioni. Sarà possibile scoprire il programma 2026–2027, porre domande e iscriversi ai corsi e alle attività.
Bambini e ragazzi: crescere, giocare e stare insieme
Ripartite il 7 settembre, le attività dei centri Amélie offrono occasioni di incontro e percorsi educativi per diverse fasce d’età. Il Mondo di Amélie, dedicato ai più piccoli, lo Spazio Giovani e l’aiuto compiti accompagnano bambini e ragazzi nella crescita, valorizzando il gioco, le relazioni e la scoperta. Gli ambienti dedicati al gioco, arricchiti da elementi modulari, permettono di adattare gli spazi alle diverse proposte.
Accanto alle attività del sabato pomeriggio nelle sedi di Pregassona e Barbengo, arriva la Serata Giovani, proposta esclusivamente al Centro Amélie di Pregassona: un’apertura una volta al mese, il sabato sera, pensata per offrire ai ragazzi uno spazio nel quale ritrovarsi e condividere momenti di svago.
Dalla fine di settembre riprenderanno inoltre Amélie Calcio e Move Kids, nella palestra delle scuole medie di Pregassona: attività dedicate ai bambini per favorire il movimento, il gioco e lo spirito di squadra in un ambiente inclusivo.
Italiano, informatica e nuove occasioni di socializzazione
Dopo il successo dello scorso anno, con oltre cento partecipanti provenienti da più di trenta nazionalità, l’associazione potenzia i corsi di italiano.
A questi si aggiunge la conversazione di italiano, una novità nata dalle richieste degli stessi partecipanti ai corsi.
Il programma comprende inoltre corsi di informatica sia a Pregassona sia a Barbengo, per sviluppare autonomia nell’utilizzo degli strumenti digitali, e gli appuntamenti con lo yoga, dedicati al movimento e al benessere.
Tra le novità figura anche Burraco Amélie, in programma ogni martedì al Centro Amélie di Pregassona: un momento di gioco e compagnia per chi desidera ritrovarsi attorno a un tavolo, condividere una passione e stringere nuove amicizie.
«Le nuove proposte nascono anche dall’ascolto di chi frequenta i nostri centri, come nel caso della conversazione di italiano, richiesta dagli stessi corsisti. Vogliamo offrire occasioni per imparare, stare insieme e costruire relazioni, valorizzando gli interessi e le capacità di ciascuno», aggiunge Ihsan Alpen.
Luoghi aperti al territorio e vicini alle famiglie
I centri Amélie accolgono anche attività promosse da altre associazioni, che vi trovano ambienti curati e ospitali nei quali incontrarsi e sviluppare collaborazioni. Spazi che contribuiscono alla vita sociale del territorio, favorendo la partecipazione e lo scambio tra persone, generazioni e realtà diverse.
Prosegue inoltre il Cesto Solidale, che offre un sostegno alimentare concreto alle famiglie in difficoltà. Un aiuto reso possibile dall’impegno costante dei volontari e dalla rete di solidarietà che accompagna l’associazione.
Atelier Amélie: orari ampliati e nuovi servizi
Anche l’Atelier Amélie – Shop solidale accoglierà i visitatori in spazi rinnovati e riorganizzati. Da settembre, il negozio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18: un ampliamento pensato per offrire alla clientela più tempo e maggiore flessibilità, in particolare alle famiglie e a chi ha impegni durante la giornata.
Lo shop propone prodotti di artigiani, abbigliamento di seconda mano per donna, uomo e bambino e giochi per i più piccoli, con la possibilità di depositare capi in conto vendita. Un’offerta che unisce solidarietà, riuso e valorizzazione del lavoro artigianale.
Il servizio di sartoria è disponibile ogni martedì dalle 14 alle 18. Dal mese di ottobre si aggiungerà il Caffè Riparazione, in collaborazione con ACSI, in programma ogni primo martedì del mese dalle 10 alle 12, a partire dal 6 ottobre. Un appuntamento per dare una seconda vita agli oggetti, condividere competenze e promuovere la cultura della riparazione.
La giornata delle porte aperte invita tutta la popolazione a lasciarsi incuriosire dalle novità, conoscere chi anima le sedi e scoprire come partecipare. Un ringraziamento particolare va ai volontari e ai collaboratori che, anche durante l’estate, hanno dedicato tempo ed energie alla preparazione degli spazi e della nuova stagione.
Porte aperte – sabato 19 settembre 2026, dalle 9 alle 12.30
- Centro Amélie Pregassona – Via Ceresio 43, 6963 Pregassona.
- Centro Amélie Barbengo – Via alle Brughette 13, 6917 Barbengo.
- Atelier Amélie – Shop solidale – Via Fola 4, 6963 Pregassona.