Casa Ippocastano apre le porte alla scuola dell’infanzia

Durante la manifestazione sarà inoltre ufficializzata la ricertificazione del Label Città dell’energia, ottenuto per la prima volta dal Comune nel 2022 e riconfermato quest’anno. Interverranno Elena Meier, capodicastero transizione ecologica, e Giuseppina Togni, ambasciatrice Città dell’energia. Il programma comprende anche la benedizione dell’edificio e, dalle 11.30 alle 13 circa, la visita agli spazi rinnovati, un aperitivo e l’animazione per i bambini organizzata dall’Assemblea dei genitori dell’Istituto scolastico comunale, con un mini buffet a base di pop corn, hot dog e pizzette.

La trasformazione dell’edificio, integrato nel sedime al Mappale 213 RFD e acquistato dal Municipio nel 1971, ha preso avvio nel 2020 con l’approvazione del credito di progettazione. Nel 2021 è seguito il credito di costruzione, anch’esso approvato dal Legislativo comunale. In passato lo stabile ha ospitato il pre-asilo comunale e il Centro Giovanile, per poi diventare sede della Protezione Civile e, dal 1990, di Pro Infirmis, della Ludoteca Carambola e dell’Atelier la Formica. Con le due sezioni della Scuola dell’infanzia, l’edificio torna quindi a ospitare attività dedicate alla prima infanzia.