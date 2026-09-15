Casa Ippocastano apre le porte alla scuola dell’infanzia
È tutto pronto per l’inaugurazione di Casa Ippocastano: due sezioni si insediano negli spazi rinnovati e risanati secondo lo standard Minergie. Sulle sei facciate anche un affresco di Alex Dorici.
MASSAGNO - Massagno si prepara a inaugurare la nuova sede di due sezioni della Scuola dell’infanzia a Casa Ippocastano, in via dei Sindacatori 1. I bambini e le maestre delle due classi si sono già insediati e ambientati negli spazi rinnovati, mentre sono in corso i preparativi per la festa organizzata dal Comune di Massagno in collaborazione con la Direzione dell’Istituto scolastico, Massagno Musica e l’Assemblea dei genitori.
L’inaugurazione è prevista sabato 26 settembre alle 10 nel Parco Ippocastano. In caso di brutto tempo, la cerimonia si terrà nell’Aula Magna delle Scuole elementari, con successive visite a gruppi alla nuova sede. Sono previsti gli interventi di Marina Carobbio Guscetti, presidente del Consiglio di Stato e direttrice del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), della sindaca di Massagno Simona Rusconi e di Omar Balmelli, capo sezione delle scuole comunali. Massagno Musica accompagnerà la cerimonia con alcuni intermezzi musicali a tema.
Durante la manifestazione sarà inoltre ufficializzata la ricertificazione del Label Città dell’energia, ottenuto per la prima volta dal Comune nel 2022 e riconfermato quest’anno. Interverranno Elena Meier, capodicastero transizione ecologica, e Giuseppina Togni, ambasciatrice Città dell’energia. Il programma comprende anche la benedizione dell’edificio e, dalle 11.30 alle 13 circa, la visita agli spazi rinnovati, un aperitivo e l’animazione per i bambini organizzata dall’Assemblea dei genitori dell’Istituto scolastico comunale, con un mini buffet a base di pop corn, hot dog e pizzette.
La trasformazione dell’edificio, integrato nel sedime al Mappale 213 RFD e acquistato dal Municipio nel 1971, ha preso avvio nel 2020 con l’approvazione del credito di progettazione. Nel 2021 è seguito il credito di costruzione, anch’esso approvato dal Legislativo comunale. In passato lo stabile ha ospitato il pre-asilo comunale e il Centro Giovanile, per poi diventare sede della Protezione Civile e, dal 1990, di Pro Infirmis, della Ludoteca Carambola e dell’Atelier la Formica. Con le due sezioni della Scuola dell’infanzia, l’edificio torna quindi a ospitare attività dedicate alla prima infanzia.
La struttura è stata sottoposta anche a un risanamento energetico generale. Gli interventi hanno riguardato la nuova isolazione delle facciate e la sostituzione dei serramenti. Lo standard Minergie è stato ottenuto attraverso una nuova centrale di produzione del calore alimentata con energia rinnovabile, costituita da una pompa di calore aria-acqua reversibile affiancata da un sistema di ventilazione meccanica, con raffrescamento degli spazi interni.
Il progetto comprende infine un intervento artistico esterno, nel solco di quelli già realizzati dal Comune, tra cui l’opera Boriska di Sir Taki sulla facciata esterna del Cinema Lux, gli aquiloni di Nag Arnoldi alle Scuole elementari e il mosaico di Fernando Bordoni Omaggio alla creatività infantile alla Scuola dell’infanzia di Povrò. Per Casa Ippocastano, Alex Dorici ha realizzato un affresco murale esterno che interessa tutte e sei le facciate dell’edificio.
Programma Sabato 26 agosto
Parco Ippocastano (se brutto tempo: Aula Magna Scuole elementari)
Ore 10:00
- Saluto delle Autorità cantonali e comunali
- Consegna del Label Città dell’energia (ricertificazione)
- Benedizione dell’edificio
Intermezzi musicali a cura di Massagno Musica
Ore 11:30 – 13.00 ca
- Visita ai rinnovati spazi di Casa Ippocastano
- Aperitivo per tutti
- Animazione per bambini con l’Assemblea dei genitori e mini buffet con: pop corn, hot
dog e pizzette