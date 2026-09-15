Scomparsa in zona Sighignola: terzo giorno di ricerche

Sono al momento in azione i droni dei Vigili del Fuoco, mentre il Soccorso Alpino ha impiegato le unità cinofile. La perlustrazione della zona effettuata dai cani, anche verso il territorio ticinese, è stata infruttuosa.

La donna non dà più notizie di sé dalla mattinata di domenica. Il marito ha perso il contatto visivo mentre i due si trovavano nel Bosco Meriggio per passeggiare e cercare funghi. Il 65enne, lunedì pomeriggio, ha accusato un lieve malore, che ha reso necessario l'intervento di un'ambulanza, ma non il ricovero in ospedale.