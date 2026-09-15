Scomparsa in zona Sighignola: terzo giorno di ricerche
Ancora nessuna notizia della 62enne comasca, si perlustra anche l'area al confine con il Ticino
ALTA VALLE INTELVI - Entrano nel terzo giorno le ricerche di Maria Amparo Zanon Gonzalez, la donna di 62 anni (di origine spagnola ma residente a Solbiate con Cagno, in provincia di Como) scomparsa domenica mattina nei boschi dell’Alta Valle Intelvi, nell'area della Sighignola, a poca distanza dal confine con il Canton Ticino.
Le operazioni di soccorso, riferisce il quotidiano La Provincia di Como, si concentrano nella zona del Bosco Meriggio e sui pendii del monte. Queste aree sono battute dalle 8 di oggi, centimetro per centimetro, da decine di soccorritori, tra cui tecnici del Soccorso Alpino Lario-Occidentale e Ceresio, SAGF - Soccorso Alpino Guardia di Finanza, carabinieri, vigili del fuoco, Protezione Civile della Comunità Montana Lario-Intelvese e rappresentanti del Comune, guidati dal sindaco Marcello Grandi.
Sono al momento in azione i droni dei Vigili del Fuoco, mentre il Soccorso Alpino ha impiegato le unità cinofile. La perlustrazione della zona effettuata dai cani, anche verso il territorio ticinese, è stata infruttuosa.
La donna non dà più notizie di sé dalla mattinata di domenica. Il marito ha perso il contatto visivo mentre i due si trovavano nel Bosco Meriggio per passeggiare e cercare funghi. Il 65enne, lunedì pomeriggio, ha accusato un lieve malore, che ha reso necessario l'intervento di un'ambulanza, ma non il ricovero in ospedale.
Quella odierna dovrebbe essere, tecnicamente, l'ultima giornata di ricerche. Spetterà alla Procura di Como decidere un'eventuale prosecuzione. C'è un precedente di una trentina d'anni fa: in quell'occasione le operazioni durarono sei giorni, con esito negativo.