Laboratorio L'Idea, apre un punto vendita
La cittadinanza è invitata giovedì 24 settembre a una giornata di porte aperte
CHIASSO - Il laboratorio protetto L’Idea, parte della Fondazione Diamante a Chiasso, inaugura un nuovo punto vendita all’interno della propria sede. Nel negozio sarà possibile scoprire e acquistare prodotti alimentari e artigianali realizzati dalle diverse realtà della Fondazione, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla cura dei dettagli.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di affiancare alle attività di produzione artigianale di oggettistica in legno una proposta rivolta direttamente al pubblico, offrendo così nuove opportunità di incontro e valorizzazione delle competenze dei partecipanti.
Per presentare il nuovo punto vendita e i vari settori d’attività de L’Idea, tra cui la lavorazione artigianale e digitale del legno e la realizzazione di cornici, la Fondazione invita la cittadinanza alle porte aperte in programma giovedì 24 settembre dalle 13.30 alle 19, presso la sede di Via Fontana da Sagno 3 a Chiasso. Alle 18 è previsto un rinfresco.
Il punto vendita sarà operativo dal 21 settembre, con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16; il venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.