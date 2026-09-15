Laboratorio L'Idea, apre un punto vendita

Per presentare il nuovo punto vendita e i vari settori d’attività de L’Idea, tra cui la lavorazione artigianale e digitale del legno e la realizzazione di cornici, la Fondazione invita la cittadinanza alle porte aperte in programma giovedì 24 settembre dalle 13.30 alle 19, presso la sede di Via Fontana da Sagno 3 a Chiasso. Alle 18 è previsto un rinfresco.

Il punto vendita sarà operativo dal 21 settembre, con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16; il venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.