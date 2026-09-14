Il PECC passa in Gran Consiglio

Il PECC? «Uno strumento flessibile»

Massimo Mobiglia (PVL), relatore del rapporto di maggioranza, ha difeso il piano sottolineando che il cambiamento climatico «è già una realtà concreta» e che il Ticino deve adattarsi. Il PECC, ha spiegato, non è «un documento puramente programmatico», ma uno strumento strategico chiamato a trovare un equilibrio tra obiettivi climatici, sicurezza dell’approvvigionamento, sostenibilità economica e sviluppo del tessuto produttivo. Il fatto che cambino le condizioni e che evolva la legislazione federale, ha aggiunto, non può diventare un motivo per continuare a rinviare le decisioni: il PECC indica una direzione e potrà essere aggiornato nel tempo. La decarbonizzazione dovrà quindi proseguire seguendo il naturale ciclo di rinnovo degli impianti, ma tenendo conto dei costi e della sostenibilità economica.

Il no dell'UDC: «Gli obblighi siano proporzionati

Sul fronte opposto si è posizionato il relatore di minoranza Alain Bühler (UDC). «Possiamo davvero decidere del futuro energetico del Cantone affidandoci semplicemente all’audacia e alla speranza?», ha chiesto, richiamando le parole dell’ex direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali, che aveva definito il piano «audace», indicando nell’approvvigionamento energetico invernale e nello stoccaggio una grande incognita e riponendo speranze negli sviluppi tecnologici dei prossimi trent’anni. Il cambiamento climatico, ha proseguito Bühler, è una realtà, ma non può diventare «un lasciapassare per qualsiasi politica energetica». L’approvvigionamento deve essere sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico. «L’audacia può servire alla politica, ma quando sono in gioco approvvigionamento, potere d’acquisto e competitività, senza risposte diventa azzardo».