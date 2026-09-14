Premi in salita? La Lega: «Vogliamo chiarezza su costi e controlli»

Nell'interogazione i due deputati fanno notare che i ritardi di fatturazione legati al nuovo sistema tariffario ambulatoriale rendono più difficile interpretare l’andamento recente dei costi. Per Censi e Genini occorre quindi verificare su quali dati siano costruite le richieste degli assicuratori e in che modo vengano considerate le prestazioni non ancora fatturate. L’obiettivo, sostengono, è «verificare su quali dati siano costruite le richieste degli assicuratori e come vengano considerate le prestazioni non ancora fatturate» affinché gli assicurati ticinesi possano «comprendere quali spese giustifichino ogni aumento e quali verifiche il Cantone abbia effettuato a tutela dei loro interessi».

Secondo la Lega dei Ticinesi, la difesa del potere d’acquisto passa da controlli rigorosi e da interventi sui costi evitabili.