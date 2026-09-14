Nuovo branco "Peloso", confermata la riproduzione: chiesta una regolazione parziale
Gli animali sono stati rilevati lungo la dorsale alpina compresa tra la sponda destra della bassa Valle Maggia, la bassa Valle di Vergeletto e la bassa Valle Onsernone.
BELLINZONA - Un nuovo branco è stato individuato sul territorio ticinese: si tratta del branco denominato dalle autorità "Peloso", la cui formazione è stata confermata dalla presenza di due esemplari adulti e di tre piccoli nati nel corso dell'anno.
Gli animali sono stati rilevati lungo la dorsale alpina compresa tra la sponda destra della bassa Valle Maggia, la bassa Valle di Vergeletto e la bassa Valle Onsernone. A darne notizia è il Dipartimento del territorio attraverso il proprio portale web.
«La presenza dei tre piccoli rappresenta la conferma della riproduzione e, di conseguenza, della formazione del nuovo branco». Alla luce della situazione, è stata inoltrata all'Ufficio federale dell'ambiente una richiesta di regolazione parziale del branco "Peloso".