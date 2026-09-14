40 senior dal Ticino per andare a ballare alla “Street Parade” degli over 60
Grande soddisfazione (e divertimento) per il gruppo partito dalla Svizzera italiana e che questo weekend ha partecipato allo “Suisse Disco 60+”, organizzato da Pro Senectute. Ecco come è andata.
SAVOSA - Un bus targato Ticino che si è fermato a Lugano, Bellinzona e Biasca, poi via: si attraversa il San Gottardo fino ad arrivare a Dübendorf (ZH). A bordo 40 pensionati dal Ticino (e dal Moesano) con tanta... voglia di ballare e fare festa.
Già, perché questo fine settimana, per la precisione sabato 12 settembre, si è tenuto presso lo spazio The Hall “Suisse Disco 60+”, un party intercantonale organizzato da Pro Senectute che ha attirato 2'000 senior da tutta la Confederazione.
L'evento zurighese fa seguito alla bella prima (nostrana) di quest'anno che è stato quello organizzato al Lido di Lugano a giugno. In quell'occasione, lo ricordiamo, i partecipanti erano stati circa 200.
L'evento svizzero - che ha attirato una folla sì agée, ma con gran voglia di divertirsi - è stato un successo dieci volte più grande.
Dalla consolle una selezione di intramontabili classici della musica da discoteca (e non solo) degli anni '70, '80 e pure degli anni '90.
«I riscontri raccolti sono stati positivi: il pubblico ha apprezzato molto la possibilità di trascorrere una giornata all'insegna della musica, del ballo e della socializzazione», conferma a tio.ch, Pro Senectute Ticino e Moesano.
«Questo successo conferma l'interesse che percepiamo da tempo per iniziative di questo genere», ribadisce l'associazione che - proprio in questo senso - ha iniziato a muoversi già da qualche mese: «Da inizio anno organizziamo regolarmente discoteche e aperitivi in musica dedicati agli over 60 su tutto il territorio ticinese e vediamo una partecipazione crescente, con eventi sempre al completo», ci spiegano.
Già, perché lo svago per gli anziani di oggi ormai non è più... solo la proverbiale (e ormai ritrita) tombola: «È un segnale chiaro: le persone hanno voglia di incontrarsi, ballare, divertirsi e condividere momenti spensierati. Questi eventi non sono soltanto occasioni di svago, ma contribuiscono anche a favorire le relazioni sociali e il benessere delle persone in età avanzata», concludono.
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