40 senior dal Ticino per andare a ballare alla “Street Parade” degli over 60

Già, perché lo svago per gli anziani di oggi ormai non è più... solo la proverbiale (e ormai ritrita) tombola: «È un segnale chiaro: le persone hanno voglia di incontrarsi, ballare, divertirsi e condividere momenti spensierati. Questi eventi non sono soltanto occasioni di svago, ma contribuiscono anche a favorire le relazioni sociali e il benessere delle persone in età avanzata», concludono.