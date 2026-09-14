Diciott’anni a Breggia: una cerimonia per il futuro della comunità

Durante la serata, ogni giovane ha ricevuto in dono il libro "Valle di Muggio" di Giovanni Luisoni. L’autore, presente all’evento, ha presentato la sua opera accompagnandola con una selezione di fotografie che raccontano la bellezza e le peculiarità della Valle di Muggio, offrendo ai presenti l’occasione di riscoprire il patrimonio naturale e culturale della zona.

Isabelle Bernasconi, presidente del Consiglio comunale, ha ricordato ai ragazzi il significato di questo importante passaggio, sottolineando i nuovi diritti e le responsabilità che la maggiore età comporta. La serata si è conclusa con un momento conviviale organizzato dall’Esecutivo presso il Bar-H di Morbio Superiore, alla presenza dei municipali Elia Brusadelli, Cristina Cattaneo, Michaela Marmotta, Pirmin Murer e Antonio Rosa.