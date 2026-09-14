Diciott’anni a Breggia: una cerimonia per il futuro della comunità
I giovani neo-maggiorenni sono stati accolti nella cittadinanza attiva con discorsi istituzionali e un omaggio culturale dedicato al territorio.
BREGGIA - Il Municipio di Breggia ha celebrato venerdì 11 settembre 2026 il raggiungimento della maggiore età da parte dei giovani del Comune, accogliendoli ufficialmente tra i cittadini con pieni diritti civici. La cerimonia, svoltasi in un clima di festa e partecipazione, ha visto l’intervento del sindaco Stefano Coduri, che ha sottolineato l’importanza della partecipazione attiva dei giovani alla vita politica e sociale della comunità. Coduri ha invitato i neo18enni a impegnarsi e a contribuire al futuro di Breggia, ricordando come il loro coinvolgimento possa rappresentare un valore aggiunto per il territorio.
Durante la serata, ogni giovane ha ricevuto in dono il libro "Valle di Muggio" di Giovanni Luisoni. L’autore, presente all’evento, ha presentato la sua opera accompagnandola con una selezione di fotografie che raccontano la bellezza e le peculiarità della Valle di Muggio, offrendo ai presenti l’occasione di riscoprire il patrimonio naturale e culturale della zona.
Isabelle Bernasconi, presidente del Consiglio comunale, ha ricordato ai ragazzi il significato di questo importante passaggio, sottolineando i nuovi diritti e le responsabilità che la maggiore età comporta. La serata si è conclusa con un momento conviviale organizzato dall’Esecutivo presso il Bar-H di Morbio Superiore, alla presenza dei municipali Elia Brusadelli, Cristina Cattaneo, Michaela Marmotta, Pirmin Murer e Antonio Rosa.