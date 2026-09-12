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Bimba di 10 anni azzannata da un cane, è caccia al proprietario

La polizia cerca testimoni per rintracciare il responsabile dell'animale dopo l'aggressione avvenuta davanti a un supermercato.
Bimba di 10 anni azzannata da un cane, è caccia al proprietario
20min
Fonte Polizia cantonale
elaborata da Redazione
Bimba di 10 anni azzannata da un cane, è caccia al proprietario
La polizia cerca testimoni per rintracciare il responsabile dell'animale dopo l'aggressione avvenuta davanti a un supermercato.

ZURZACH - Una bambina di 10 anni è stata attaccata e morsa da un cane sabato sera, 5 settembre, nei pressi del supermercato di Bad Zurzach. Il proprietario dell'animale non è stato identificato e la polizia ha lanciato un appello ai testimoni.

L'episodio è avvenuto intorno alle 17:30, mentre la bambina passeggiava con la madre. Vicino a una panchina nera si trovava un cane sdraiato a terra, con un guinzaglio che non era però fissato a nulla. Quando la bambina gli è passata accanto, l'animale l'ha azzannata, mordendola al braccio e all'addome.

Dopo averle prestato i primi soccorsi, la madre ha accompagnato la figlia in ospedale per far esaminare e curare le ferite. Il proprietario del cane rimane sconosciuto. Secondo la descrizione fornita, l'animale ha un'altezza della testa di 80-90 centimetri e il pelo marrone scuro, con macchie bianche nella zona del collo e del petto.

La polizia chiede la collaborazione del pubblico per risalire al proprietario. Chiunque abbia assistito all'incidente o possa fornire informazioni è invitato a contattare la stazione di polizia cantonale di Argovia di Baden al numero 056 200 11 11 oppure all'indirizzo e-mail stuetzpunkt.baden@kapo.ag.ch.

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