Bimba di 10 anni azzannata da un cane, è caccia al proprietario
La polizia cerca testimoni per rintracciare il responsabile dell'animale dopo l'aggressione avvenuta davanti a un supermercato.
ZURZACH - Una bambina di 10 anni è stata attaccata e morsa da un cane sabato sera, 5 settembre, nei pressi del supermercato di Bad Zurzach. Il proprietario dell'animale non è stato identificato e la polizia ha lanciato un appello ai testimoni.
L'episodio è avvenuto intorno alle 17:30, mentre la bambina passeggiava con la madre. Vicino a una panchina nera si trovava un cane sdraiato a terra, con un guinzaglio che non era però fissato a nulla. Quando la bambina gli è passata accanto, l'animale l'ha azzannata, mordendola al braccio e all'addome.
Dopo averle prestato i primi soccorsi, la madre ha accompagnato la figlia in ospedale per far esaminare e curare le ferite. Il proprietario del cane rimane sconosciuto. Secondo la descrizione fornita, l'animale ha un'altezza della testa di 80-90 centimetri e il pelo marrone scuro, con macchie bianche nella zona del collo e del petto.
La polizia chiede la collaborazione del pubblico per risalire al proprietario. Chiunque abbia assistito all'incidente o possa fornire informazioni è invitato a contattare la stazione di polizia cantonale di Argovia di Baden al numero 056 200 11 11 oppure all'indirizzo e-mail stuetzpunkt.baden@kapo.ag.ch.