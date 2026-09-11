Frana di Bondo, i familiari vittime non ricorrono

Anche il Ministero pubblico grigionese rinuncia a presentare ricorso, riporta questa sera l'"Engadiner Post", ritenendo comprensibili le motivazioni comunicate oralmente. La sentenza sarebbe quindi definitiva. L'agenzia Keystone-ATS non ha potuto raggiungere la procura per una conferma.

Nella frana del 23 agosto 2017 persero la vita otto escursionisti - quattro tedeschi, due austriaci e due svizzeri. Nel processo sono stati chiamati a rispondere delle loro presunte negligenze due esperti dell'Ufficio foreste e pericoli naturali del Canton Grigioni, un geologo esterno e due rappresentanti del Comune di Bregaglia, tra cui l'attuale consigliera nazionale Anna Giacometti, allora sindaca e responsabile dello stato maggiore di crisi. Tutti sono stati assolti.