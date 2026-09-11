F-35A, lo scandalo sul prezzo fisso non avrà conseguenze immediate

Ad ogni modo, i contenuti del documento hanno suscitato costernazione fra tutti i partiti. "L'impatto sull'immagine della Svizzera è catastrofico", ha dichiarato a Keystone-ATS la consigliera nazionale Clarence Chollet (Verdi/NE), mentre per il capogruppo dell'UDC, Thomas Aeschi, "occorre porre e chiarire alcune domande fondamentali. Chi aveva in mano il dossier? Lo studio legale è stato controllato o ha agito liberamente?"

Da parte sua, il PLR chiede che venga ripristinato il rapporto di fiducia tra il governo e il Parlamento. I parlamentari devono avere accesso a informazioni chiare quando il processo è così importante.