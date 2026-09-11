Bitcoin Suisse taglia fino a 60 posti di lavoro in Svizzera
L'azienda punta a diventare un gruppo internazionale, spostando all'estero sviluppo software e back-office.
ZUGO - Il fornitore di servizi cripto Bitcoin Suisse sta riorganizzando radicalmente la propria organizzazione e, nel farlo, taglia fino alla metà del personale in Svizzera. Complessivamente, nel nostro Paese potrebbero così essere eliminati fino a 60 dei 120 posti di lavoro, come ha comunicato l'azienda venerdì.
Il fornitore di servizi cripto vuole trasformarsi da un'azienda "principalmente svizzera" a un gruppo internazionale di servizi finanziari, ha dichiarato venerdì un portavoce di Bitcoin Suisse all'agenzia di stampa AWP in merito a una notizia del portale finanziario "Finews".
Secondo quanto riportato dai media, il personale è stato informato delle misure nella mattinata.
Procedura di consultazione
La definizione esatta della ristrutturazione è ora oggetto della procedura di consultazione in corso; questo durerà fino al 20 settembre. L'azienda non è attualmente in grado di fornire un numero specifico riguardo alla perdita di posti di lavoro presso la sede principale di Zugo, ha sottolineato il portavoce.
A trasferirsi all'estero dovrebbero essere soprattutto lo sviluppo software e le funzioni di back-office: queste attività saranno «maggiormente concentrate negli hub internazionali», ha detto il portavoce.
Fabbisogno di risorse modificato
Allo stesso tempo, il fabbisogno di risorse dell'azienda cambia grazie a modalità di lavoro più efficienti e a nuove tecnologie come l'Intelligenza Artificiale (AI). Il portavoce non ha però voluto quantificare l'entità dei risparmi sui costi.
La Svizzera dovrebbe invece rimanere il «centro dell'attività a contatto con il cliente». A ciò appartengono la consulenza ai clienti e il Relationship Management, così come la gestione patrimoniale per clienti privati e istituzionali: «Questi sono anche i settori in cui la vicinanza, la competenza e la fiducia sono decisive».
Strategia a lungo termine
La riorganizzazione non è una reazione a breve termine alla debolezza del mercato cripto che dura da mesi, ha sottolineato il portavoce di Bitcoin Suisse. Si tratta piuttosto di una parte di una strategia di crescita a lungo termine. Il Bitcoin, con una quotazione di poco inferiore a 77'000 dollari, resta chiaramente in negativo su base annua.
Il portavoce ha fatto riferimento a diverse licenze ottenute negli ultimi mesi: l'azienda aveva così annunciato di aver ottenuto la licenza Micar valida in tutta l'UE in Liechtenstein, così come licenze ad Abu Dhabi e alle Bermuda. Bitcoin Suisse continua a espandere il Wealth e l'Asset Management come pilastri essenziali della crescita.
Fondata nel 2013 da Niklas Nikolajsen, Bitcoin Suisse è considerata una pioniera del settore cripto svizzero e una componente importante del "Crypto Valley" di Zug. Nikolajsen si era però ritirato dall'azienda nel 2021. Negli ultimi anni, i risultati dell'azienda cripto sono fortemente oscillati in base all'andamento dei prezzi sul mercato delle criptovalute.