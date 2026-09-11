I più gravi incidenti di pullman degli ultimi decenni in Svizzera
Analisi delle tragedie più impattanti avvenute sulle strade elvetiche e delle loro conseguenze.
SUSCH - L'incidente mortale avvenuto ieri tra Susch e Zernez, nei Grigioni, non è un caso isolato. Ecco una retrospettiva dei più gravi incidenti che hanno coinvolto pullman negli ultimi decenni in Svizzera.
13 marzo 2012:
Un pullman belga che trasportava due classi provenienti dalle città fiamminghe di Lommel e Heverlee ha urtato una parete di una galleria dell'autostrada A9 a Sierre, causando 28 morti, tra cui 22 bambini, belgi e olandesi. Le vittime stavano tornando da una vacanza sulla neve nella Val d'Anniviers (VS) e si apprestavano a rientrare in Belgio. Altre 24 persone erano rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. Si è trattato del più serio incidente di autobus in Svizzera da circa 30 anni.
16 settembre 2006:
Un incidente tra un pullman e due automobili nella galleria della Viamala (GR), sulla A13 tra Thusis e Andeer, è costato la vita a nove persone. Il torpedone trasportava 23 membri della squadra del club di hockey su ghiaccio dei GDT Bellinzona, che si recavano a una partita a Uzwil (SG). In quell'occasione, morirono anche due accompagnatori della squadra e ventuno persone riuscirono a salvarsi, nonostante non ci fosse un tunnel di fuga.
17 aprile 2005:
Un incidente di pullman ha causato 12 morti e 15 feriti, sul Gran San Bernardo nei pressi di Orsières (VS). Il torpedone turistico è uscito di strada, si è ribaltato più volte prima di precipitare per 200 metri in un burrone. Il mezzo trasportava 24 passeggeri, 2 autisti e un'accompagnatrice. Diversi passeggeri erano stati sbalzati fuori dal veicolo.
25 luglio 1992:
Sei turisti tedeschi e un americano hanno perso la vita in un incidente di pullman avvenuto sul versante ticinese della strada del passo della Novena. Il torpedone, che trasportava complessivamente 49 persone, è precipitato per circa 10 metri in una curva, si è ribaltato a più riprese ed è infine atterrato sul tetto. Una trentina di passeggeri sono rimasti feriti.
12 settembre 1982:
A causa di una barriera azionata manualmente che non era stata chiusa, un treno ha travolto un pullman a Pfäffikon (ZH). Il veicolo è andato completamente. In quell'occasione, 39 persone hanno perso la vita. Questo incidente è stato il più grave che abbia coinvolto un treno in Svizzera negli ultimi 100 anni.