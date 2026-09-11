I più gravi incidenti di pullman degli ultimi decenni in Svizzera

Un pullman belga che trasportava due classi provenienti dalle città fiamminghe di Lommel e Heverlee ha urtato una parete di una galleria dell'autostrada A9 a Sierre, causando 28 morti, tra cui 22 bambini, belgi e olandesi. Le vittime stavano tornando da una vacanza sulla neve nella Val d'Anniviers (VS) e si apprestavano a rientrare in Belgio. Altre 24 persone erano rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. Si è trattato del più serio incidente di autobus in Svizzera da circa 30 anni.

16 settembre 2006: