Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti

Commozione

Si nota un viavai di auto dei pompieri. Intanto una persona che abita in zona si dice commossa e sconvolta. E soprattutto preoccupata. In tanti si chiedono se oltre ai due operai citati sia rimasto coinvolto anche qualcun altro.

Dall'esterno non si scorge in alcun modo l'area esatta in cui si è verificato il drammatico incidente. Quello che si sa è che all'interno della struttura leventinese molti specialisti di vari settori stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e di ripristinare le dovute condizioni di sicurezza.