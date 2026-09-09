Mai troppo tardi, così gli anziani hanno scoperto l'IA

TENERO - Ehi IA, ci siamo anche noi! Mercoledì mattina, nel ristorante del Camping Lido Mappo a Tenero, una decina di persone anziane si è avvicinata al mondo dell'intelligenza artificiale. Durante il workshop, i partecipanti hanno scoperto che cosa sanno fare ChatGPT e programmi simili, quali sono i loro limiti e come capire se un'immagine, una telefonata o un messaggio siano autentici. A guidarli è stata la dott.ssa Sophie Hundertmark, ricercatrice in intelligenza artificiale alla Scuola universitaria professionale di Lucerna (HSLU) e autrice, spesso in Ticino, dove tiene regolarmente workshop per famiglie, scuole e comuni.