Mai troppo tardi, così gli anziani hanno scoperto l'IA
Un workshop sull'intelligenza artificiale dedicato agli "over" supera le aspettative, tra curiosità e nuove opportunità per il futuro.
TENERO - Ehi IA, ci siamo anche noi! Mercoledì mattina, nel ristorante del Camping Lido Mappo a Tenero, una decina di persone anziane si è avvicinata al mondo dell'intelligenza artificiale. Durante il workshop, i partecipanti hanno scoperto che cosa sanno fare ChatGPT e programmi simili, quali sono i loro limiti e come capire se un'immagine, una telefonata o un messaggio siano autentici. A guidarli è stata la dott.ssa Sophie Hundertmark, ricercatrice in intelligenza artificiale alla Scuola universitaria professionale di Lucerna (HSLU) e autrice, spesso in Ticino, dove tiene regolarmente workshop per famiglie, scuole e comuni.
Più aperti di quanto ci si aspetti
A sorprendere è stata soprattutto l'apertura dei partecipanti. «Molti non guardano all'intelligenza artificiale con timore, ma con curiosità: più che una minaccia per la propria generazione, la considerano un'opportunità per quelle più giovani»
C'è però un elemento che ricorre, ci spiega la Hundertmark: «Questo atteggiamento positivo emerge soprattutto tra chi mantiene un contatto regolare con nipoti o altri bambini e ragazzi. Chi non vive questo scambio quotidiano tende invece a rimanere più distante dal tema».
Nella vita di tutti i giorni, l'intelligenza artificiale è ancora poco presente in questa fascia d'età. Ma basta vederla all'opera per accendere l'interesse: tradurre un testo, farselo leggere ad alta voce oppure riconoscere immagini e notizie costruite artificialmente sono possibilità che impressionano quasi tutti.
Un interesse che attraversa le regioni linguistiche
Il workshop di Tenero è arrivato appena un giorno dopo un corso tenuto da Sophie Hundertmark all'Università della terza età di Lucerna, dove circa 80 persone hanno seguito un'introduzione allo stesso tema. Entrambi gli appuntamenti hanno registrato una partecipazione superiore alle attese. «La partecipazione a Lucerna e qui in campeggio mostra che l'interesse c'è, e che attraversa tutte le regioni linguistiche», afferma la ricercatrice.
Il Ticino fa da apripista
Se per bambini, famiglie e scuole esistono ormai numerosi formati dedicati all'intelligenza artificiale, le persone anziane restano invece in gran parte escluse. In tutta la Svizzera sono ancora rare le proposte pensate appositamente per loro, capaci di rispettarne tempi, esigenze e domande. «Per questo trovo bello che in Ticino qualcosa si muova già adesso», afferma Sophie Hundertmark. «Qui sta succedendo qualcosa che altrove manca ancora».