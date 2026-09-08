Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?

L'opera, curata anche dal giornalista Daniel Droz (Arcinfo) e dal geografo Alexandre Moine, si concentra sulle tre aree che da sole assorbono oltre l'80% della manodopera frontaliera: la Svizzera romanda, il Ticino e i due cantoni di Basilea. I temi toccati sono molteplici: occupazione, salari, dumping sociale, sicurezza sociale, fiscalità, ma anche formazione, alloggi, pianificazione territoriale, trasporti, telelavoro e il delicato rapporto tra frontalieri e lavoratori residenti, nonché quello fra gli stati, come pure con le autorità di Bruxelles.

Che figura è quella del lavoratore frontaliero? I frontalieri sono pagati meno? Rubano il lavoro ai lavoratori residenti? Per Rennwald, ex sindacalista giurassiano, i riflessi xenofobi verso i frontalieri sembrano oggi meno marcati rispetto a qualche decennio or sono. Potrebbero però attenuarsi ulteriormente se aumentasse l'uso dei trasporti pubblici: il traffico sulle strade e sulle autostrade, con i suoi eterni ingorghi, resta infatti una delle principali fonti di attrito tra comunità.