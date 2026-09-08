Ciclista si scontra con un'auto, è grave

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la polizia cantonale di Zurigo, un'ambulanza dell'ospedale di Winterthur con un medico del pronto soccorso, personale di primo intervento privato e l'Istituto di medicina legale di Zurigo (FOR), che ha raccolto le prove necessarie per le indagini.

I pompieri di Andelfingen e delle zone limitrofe hanno messo in sicurezza l'area e deviato il traffico. La Thurtalstrasse è rimasta chiusa per diverse ore. Le circostanze esatte dell'incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte della polizia cantonale di Zurigo, in collaborazione con la procura di Winterthur/Unterland.