Ciclista si scontra con un'auto, è grave
L'incidente è avvenuto martedì mattina a Thalheim an der Thur
THALHEIM AN DER THUR - Una donna di circa cinquant'anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto martedì mattina a Thalheim an der Thur (ZG). Lo scontro è avvenuto intorno alle 6.35 sulla Thurtalstrasse: il conducente 20enne di un'auto, diretto da Andelfingen verso Thalheim an der Thur, ha investito la ciclista in una leggera curva a destra.
A seguito dell'impatto, la donna è caduta riportando gravi ferite. Dopo i primi soccorsi ricevuti sul posto, è stata trasportata in ospedale in ambulanza. Il 20enne è rimasto illeso.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la polizia cantonale di Zurigo, un'ambulanza dell'ospedale di Winterthur con un medico del pronto soccorso, personale di primo intervento privato e l'Istituto di medicina legale di Zurigo (FOR), che ha raccolto le prove necessarie per le indagini.
I pompieri di Andelfingen e delle zone limitrofe hanno messo in sicurezza l'area e deviato il traffico. La Thurtalstrasse è rimasta chiusa per diverse ore. Le circostanze esatte dell'incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte della polizia cantonale di Zurigo, in collaborazione con la procura di Winterthur/Unterland.