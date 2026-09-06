Laura Guscetti eletta nel Comitato direttivo della GISO Svizzera

Al centro del suo programma «vi è la volontà di rafforzare la collaborazione tra la GISO e i movimenti sociali, sviluppando una strategia politica capace di agire sia nelle istituzioni sia al di fuori di esse. L’obiettivo è sostenere le mobilitazioni dal basso e, contemporaneamente, utilizzare gli strumenti della politica istituzionale per ottenere riforme strutturali e costruire un’alternativa al sistema capitalista».



«Sono convinta che la GISO debba impegnarsi su due fronti: rafforzare la propria presenza nei movimenti e nelle lotte sociali, contribuendo a trasformare la società dal basso, e utilizzare gli strumenti istituzionali per conquistare riforme che migliorino concretamente la vita delle persone e aprano la strada a un cambiamento più profondo», afferma Laura Guscetti.

