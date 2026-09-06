Laura Guscetti eletta nel Comitato direttivo della GISO Svizzera
La ticinese «porterà nella direzione del partito il proprio impegno femminista, internazionalista e anticapitalista», sottolinea GISO Ticino.
La ticinese «porterà nella direzione del partito il proprio impegno femminista, internazionalista e anticapitalista», sottolinea GISO Ticino.
BELLINZONA - L’Assemblea delle delegate e dei delegati della Gioventù socialista Svizzera (GISO), riunita a Basilea, ha eletto Laura Guscetti nel Comitato direttivo nazionale.
Lo riferisce GISO Ticino sottolineando che dopo diversi anni di attività nel nostro cantone, «Laura porterà nella direzione del partito il proprio impegno femminista, internazionalista e anticapitalista».
Al centro del suo programma «vi è la volontà di rafforzare la collaborazione tra la GISO e i movimenti sociali, sviluppando una strategia politica capace di agire sia nelle istituzioni sia al di fuori di esse. L’obiettivo è sostenere le mobilitazioni dal basso e, contemporaneamente, utilizzare gli strumenti della politica istituzionale per ottenere riforme strutturali e costruire un’alternativa al sistema capitalista».
«Sono convinta che la GISO debba impegnarsi su due fronti: rafforzare la propria presenza nei movimenti e nelle lotte sociali, contribuendo a trasformare la società dal basso, e utilizzare gli strumenti istituzionali per conquistare riforme che migliorino concretamente la vita delle persone e aprano la strada a un cambiamento più profondo», afferma Laura Guscetti.
«Un altro asse fondamentale del suo impegno sarà il femminismo, inteso come una lotta collettiva contro il patriarcato e le altre forme di oppressione. Guscetti intende promuovere una maggiore collaborazione con i movimenti femministi e intersezionali, coinvolgendo anche nuove realtà e persone colpite dalle strutture patriarcali».
«Vogliamo costruire, attraverso l’incontro tra lotte ed esperienze diverse, un’alternativa alla società patriarcale e capitalista. Il femminismo deve saper unire punti di vista differenti e coinvolgere tutte le persone che subiscono le conseguenze del patriarcato, con l’obiettivo di costruire una società solidale e femminista», prosegue Guscetti.
Nel Comitato direttivo, Laura Guscetti si impegnerà inoltre a rafforzare l’orientamento internazionalista della GISO. La sua proposta prevede di ampliare la rete di collaborazione con partiti e movimenti di altri Paesi, dentro e fuori l’Europa, creando occasioni di dialogo, formazione e scambio politico.
«Le crisi e le disuguaglianze che affrontiamo superano i confini nazionali. Abbiamo molto da imparare da realtà, idee e strategie politiche sviluppate in altri Paesi. Per questa ragione voglio promuovere nuovi progetti e momenti di confronto internazionale: il socialismo non può essere realizzato in un solo Paese», sottolinea Guscetti.
La sua elezione assicura anche una rappresentanza della Svizzera italiana nella direzione nazionale della GISO, viene evidenziato.
Nel corso degli anni questo ruolo è già stato ricoperto da Giona Rinaldi, Laura Riget e Yannick Demaria. La presenza di Laura Guscetti permetterà di proseguire questo percorso e di rafforzare lo scambio politico tra le diverse regioni linguistiche del Paese.
«Portare la voce della Svizzera italiana nella direzione nazionale è per me una responsabilità importante. Voglio contribuire a una GISO capace di superare le barriere linguistiche, di valorizzare le esperienze delle diverse regioni e di costruire battaglie comuni in tutta la Svizzera», conclude Guscetti.