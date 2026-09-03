Automedica urtata da un'auto sulla cantonale a Contone

A seguito dell'urto, il conducente della Volkswagen è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario del SALVA e della Croce Verde di Bellinzona, intervenuto sul posto. Le ferite riportate non dovrebbero destare particolari preoccupazioni.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche la Polizia cantonale e la Polizia comunale, che hanno effettuato i rilievi del caso e provveduto alla gestione del traffico.