Automedica urtata da un'auto sulla cantonale a Contone
Il conducente di una Volkswagen, ferito lievemente, è stato soccorso sul posto dopo la collisione.
Il conducente di una Volkswagen, ferito lievemente, è stato soccorso sul posto dopo la collisione.
CONTONE - Giovedì sera, attorno alle 22:30, sulla strada Cantonale a Contone si è verificato un incidente della circolazione che ha coinvolto un'automedica del SALVA.
Stando alle prime informazioni raccolte, il veicolo di soccorso stava viaggiando in corsa prioritaria in direzione di Locarno quando, per motivi ancora da stabilire, è stato urtato da una Volkswagen immatricolata in Ticino che procedeva nella stessa direzione. L'auto avrebbe tentato di sorpassare i veicoli che si erano accostati per agevolare il passaggio dell'automedica.
A seguito dell'urto, il conducente della Volkswagen è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario del SALVA e della Croce Verde di Bellinzona, intervenuto sul posto. Le ferite riportate non dovrebbero destare particolari preoccupazioni.
Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche la Polizia cantonale e la Polizia comunale, che hanno effettuato i rilievi del caso e provveduto alla gestione del traffico.