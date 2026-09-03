Premiati i nuovi professionisti delle reti elettriche
Sette apprendisti e quindici professionisti hanno ricevuto attestati e brevetti durante la cerimonia al Centro ESI di Bodio.
Sette apprendisti e quindici professionisti hanno ricevuto attestati e brevetti durante la cerimonia al Centro ESI di Bodio.
Presso il Centro di formazione ESI di Bodio, si è svolta ieri la tradizionale cerimonia organizzata da ESI (Elettricità Svizzera Italiana) per celebrare i giovani che hanno concluso con successo il loro percorso formativo nel settore delle reti elettriche.
La prima parte dell’evento è stata dedicata alla consegna degli Attestati federali di capacità (AFC) ai sette apprendisti che hanno completato la formazione professionale di elettricista per reti di distribuzione. I diplomati sono: Matteo Destino (Flavio Togni SA), Natan Giussani (SES SA), Gregory Guattini (Flavio Togni SA), Francesco Mazzagatti (Eduard Steiner SA), Isidoro Togni (AET), Davide Tomei (login formazione professionale SA) e Ruben Trisconi (SES SA).
Nella seconda parte della cerimonia sono stati consegnati i Brevetti federali a quindici professionisti che hanno superato gli esami previsti dal percorso di formazione superiore. I nuovi brevetti sono stati ottenuti da: Roberto Bottinelli (AIL SA), Samuele Fonti (AIL SA), Simone Ghirardelli (SES SA), Orlando Giona (AIL SA), Luca Heim (SES SA), Marco Libera (AEM SA), Ivan Monotti (SES SA), Michael Papa (Cablex SA), Patrick Schmutz (IED GRUPPE AG), Gabriele Sine (AIL SA), Joseph Sole (AIL SA), Lorenzo Spagnolatti (AET), Milos Stevanovic (AIL SA), Tristan Strickler (SES SA) e Kevin Viscomi (AIM).
Alla cerimonia hanno partecipato anche alcuni istruttori e responsabili della formazione professionale, a testimonianza dell’impegno di ESI e delle aziende formatrici nella preparazione e nello sviluppo delle nuove generazioni di professionisti del settore elettrico.
ESI si congratula con tutti i neodiplomati per il risultato raggiunto e augura loro un futuro professionale ricco di soddisfazioni.