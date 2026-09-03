Premiati i nuovi professionisti delle reti elettriche

Nella seconda parte della cerimonia sono stati consegnati i Brevetti federali a quindici professionisti che hanno superato gli esami previsti dal percorso di formazione superiore. I nuovi brevetti sono stati ottenuti da: Roberto Bottinelli (AIL SA), Samuele Fonti (AIL SA), Simone Ghirardelli (SES SA), Orlando Giona (AIL SA), Luca Heim (SES SA), Marco Libera (AEM SA), Ivan Monotti (SES SA), Michael Papa (Cablex SA), Patrick Schmutz (IED GRUPPE AG), Gabriele Sine (AIL SA), Joseph Sole (AIL SA), Lorenzo Spagnolatti (AET), Milos Stevanovic (AIL SA), Tristan Strickler (SES SA) e Kevin Viscomi (AIM).

Alla cerimonia hanno partecipato anche alcuni istruttori e responsabili della formazione professionale, a testimonianza dell’impegno di ESI e delle aziende formatrici nella preparazione e nello sviluppo delle nuove generazioni di professionisti del settore elettrico.