Sala, Gifuni, Iannaccone e tutti i nomi di Sconfinare

Giovedì 8 ottobre alle 18:30 l'apertura è affidata a Fabrizio Gifuni, tra gli interpreti più intensi del teatro e cinema italiano, in dialogo con il semiologo Stefano Bartezzaghi in "Quando la parola diventa scena": un confronto su come una parola scritta passi attraverso corpo, voce e volto di un attore. Segue, con il Circolo del Cinema Bellinzona, la proiezione de "Il capitale umano" di Paolo Virzì, con lo stesso Gifuni.