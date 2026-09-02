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Grosso spavento per dei turisti svizzeri: durante il safari il fuoristrada precipita nel fiume

Il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo. E l'allerta, visto che le acque del fiume Mara sono infestate da coccodrilli, è scattata immediatamente. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito.
Grosso spavento per dei turisti svizzeri: durante il safari il fuoristrada precipita nel fiume
Grosso spavento per dei turisti svizzeri: durante il safari il fuoristrada precipita nel fiume
Screenshot Tanzania Times
Fonte Tanzania Times
elaborata da Redazione
Grosso spavento per dei turisti svizzeri: durante il safari il fuoristrada precipita nel fiume
Il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo. E l'allerta, visto che le acque del fiume Mara sono infestate da coccodrilli, è scattata immediatamente. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito.

SERENGETI NATIONAL PARK - Safari decisamente rocambolesco per dei turisti svizzeri in vacanza in Tanzania. Domenica 30 agosto i quattro si trovavano a bordo di un fuoristrada, nel territorio del Serengeti National Park, per osservare la Grande Migrazione, quando qualcosa è andato storto.

Come riporta il Tanzania Times, il conducente ha perso il controllo del veicolo, che è finito nel fiume Mara, nell'area denominata "Kogatende". E l'allerta, considerato che le acque del fiume sono infestate da coccodrilli, è scattata immediatamente.

Fortunatamente, però, tutti gli occupanti sono stati tratti in salvo e nessuno è rimasto ferito.

Secondo alcuni testimoni, il guidatore stava viaggiando a velocità spropositata per arrivare per primo vicino alla zona del fiume in cui si trovavano degli gnu in fase di attraversamento.

Poco prima dello schianto, stando al Tanzania Times, una quinta turista è stata vista cadere dallo stesso Toyota Landcruiser, anche se alcuni ipotizzano che, compresa la situazione, la donna si sia volontariamente lanciata fuori dal veicolo.

Intanto Tanzania National Parks (TANAPA) ha ricordato ai conducenti e alle guide i rischi che possono derivare da una guida irresponsabile e sconsiderata, esortandoli a rispettare i limiti e le disposizioni di sicurezza. Questo anche considerato che questo stile di guida, specialmente durante l'alta stagione, viene frequentemente adottato allo scopo di raggiungere delle posizioni di favore per l'osservazione della Grande Migrazione.

Una guida che ha assistito all'incidente ha però dichiarato che la colpa potrebbe non essere interamente del conducente. «Era anche un fuoristrada vecchio», ha detto, facendo riferimento a possibili guasti.

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