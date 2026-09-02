TANZANIA

Grosso spavento per dei turisti svizzeri: durante il safari il fuoristrada precipita nel fiume

Il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo. E l'allerta, visto che le acque del fiume Mara sono infestate da coccodrilli, è scattata immediatamente. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito.

Grosso spavento per dei turisti svizzeri: durante il safari il fuoristrada precipita nel fiume