Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

Crans-Montana: ancora dieci pazienti nelle cliniche riabilitative

Specialisti e rappresentanti dell'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni hanno fatto il punto sul lavoro svolto negli ultimi otto mesi.
Crans-Montana: ancora dieci pazienti nelle cliniche riabilitative
Imago
Fonte Ats
di Redazione
Crans-Montana: ancora dieci pazienti nelle cliniche riabilitative
Specialisti e rappresentanti dell'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni hanno fatto il punto sul lavoro svolto negli ultimi otto mesi.

SION - Le cliniche di riabilitazione della SUVA continuano ad adoperarsi affinché i pazienti che erano rimasti feriti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana (VS) possano ritrovare «una vita il più possibile autonoma». Dei 42 pazienti accolti dal 1° gennaio dieci sono ancora in cura a Sion e a Bellikon (AG).

Riuniti oggi nel capoluogo vallesano per una tavola rotonda, specialisti e rappresentanti dell'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni hanno fatto il punto sul lavoro svolto negli ultimi otto mesi. A turno hanno sottolineato l'importanza dell'interdisciplinarità e della solidarietà nel percorso di cura degli ustionati gravi.

«La riabilitazione non inizia il giorno del ricovero in clinica», ha sottolineato davanti ai media il direttore delle due cliniche Gianni Roberto Rossi. Essa «va presa in considerazione fin dall'inizio».

Le cliniche hanno quindi dovuto riorganizzarsi fin dal 1° gennaio per far fronte all'afflusso straordinario di pazienti da accogliere. Normalmente esse curano mediamente 20-30 pazienti all'anno. «Siamo stati in grado di offrire un posto in riabilitazione a tutte le persone domiciliate in Svizzera», ha aggiunto Rossi con orgoglio.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
crans-montanaincendio crans-montana
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi
LIVE
CANTONE
2 gior

«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto
LIVE
ARGOVIA
2 gior
46
68

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale
LIVE
CANTONE
1 gior

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri
LIVE
ZURIGO
13 ore
3
19

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»
LIVE
MENDRISIO
2 gior
33
74

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»

Voleva rifarsi una vita in Svizzera
LIVE
ARGOVIA
2 gior
60
49

Voleva rifarsi una vita in Svizzera

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»
LIVE
CANTONE
1 gior

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»

«Nessuno sapeva nulla». Davvero?
LIVE
CANTONE
2 gior

«Nessuno sapeva nulla». Davvero?

Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa
LIVE
CANTONE
4 ore
101
156

Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta
LIVE
CANTONE
1 gior

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta

Zali non si muove: «Rimango al mio posto»
LIVE
CANTONE
6 ore
57
304

Zali non si muove: «Rimango al mio posto»

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente
LIVE
TENERO-CONTRA
1 gior
15
17

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente

L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto
LIVE
CANTONE
6 ore
32
115

L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz
LIVE
MORCOTE
1 gior
11

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz

Svizzera muore in Turchia dopo un lifting
LIVE
VAUD
8 ore
55

Svizzera muore in Turchia dopo un lifting

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche
LIVE
ZURIGO
2 gior
27
109

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»
LIVE
CANTONE
2 gior

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»

«Eravamo chiuse in bagno, non sapevamo se ne saremmo uscite vive»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
15
15

«Eravamo chiuse in bagno, non sapevamo se ne saremmo uscite vive»

Su due ruote è una strada horror
LIVE
CANTONE
1 gior
14
48

Su due ruote è una strada horror

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»
LIVE
SVIZZERA/NEPAL
1 gior
43

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea
LIVE
LUGANO
2 gior
370

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"
LIVE
CANTONE
2 gior

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"

Bellinzona piange Claudio Tedeschi
LIVE
BELLINZONA
3 gior
9

Bellinzona piange Claudio Tedeschi

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)
LIVE
NORVEGIA
1 gior

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)

L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga
LIVE
CANTONE
13 ore
2
46

L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga

«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»
LIVE
CANTONE
2 gior
44
137

«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»

«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere
LIVE
SVIZZERA
11 ore
47
75

«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
2
22

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»

Boteli-Congo, errore gravissimo della Svizzera
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING...ARNO
13 ore
32

Boteli-Congo, errore gravissimo della Svizzera

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»
LIVE
CANTONE
1 gior
21
96

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»
LIVE
ARGOVIA
20 ore
5

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
25
10

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»

«Io che voglio ridare valore alla montagna»
LIVE
VALLEMAGGIA
13 ore
5
46

«Io che voglio ridare valore alla montagna»

Una siringa sul muretto accende la preoccupazione
LIVE
LUGANO
13 ore
25
71

Una siringa sul muretto accende la preoccupazione

Altra partita, altri timori
LIVE
LUGANO
1 gior
54
86

Altra partita, altri timori

Caso Zali, «l'indipendenza delle indagini deve essere riconoscibile da tutti»
LIVE
CANTONE
10 ore
21
67

Caso Zali, «l'indipendenza delle indagini deve essere riconoscibile da tutti»

Attenzione, quello non è un messaggio di Twint
LIVE
CANTONE
3 gior
18
13

Attenzione, quello non è un messaggio di Twint

Cornaredo non c'è più
LIVE
LUGANO
2 gior
31
54

Cornaredo non c'è più

Il regalo avvelenato dei valori di stima
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
3 gior
10
58

Il regalo avvelenato dei valori di stima

«Escalation» anche per Zelensky: «Finiti i giorni sicuri nei cieli russi»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
23 ore
53
179

«Escalation» anche per Zelensky: «Finiti i giorni sicuri nei cieli russi»

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola
LIVE
CANTONE
1 gior
5
70

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola

Pure Boteli potrebbe voltare le spalle alla Svizzera
LIVE
NAZIONALE
2 gior
20
51

Pure Boteli potrebbe voltare le spalle alla Svizzera

Non buttate le vostre biciclette
LIVE
BELLINZONA
13 ore
19

Non buttate le vostre biciclette

«Infantino ha approfittato della mia caduta»
LIVE
ZURIGO
1 gior
4
21

«Infantino ha approfittato della mia caduta»

Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole
LIVE
STATI UNITI
1 gior
1
15

Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole

Wawrinka, è finita
LIVE
TENNIS
1 gior
5
26

Wawrinka, è finita

Svizzera o Italia? Tutto si deciderà il 17 settembre
LIVE
NAZIONALE
1 gior
12
13

Svizzera o Italia? Tutto si deciderà il 17 settembre

Sparatoria ad Aarau: «L’autore e il movente del reato rimangono ancora ignoti»
LIVE
ARGOVIA
3 gior
19
21

Sparatoria ad Aarau: «L’autore e il movente del reato rimangono ancora ignoti»

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Rilasciata la salma della 22enne, il legale: «Restano interrogativi e dubbi»
LIVE
ARGOVIA
55 min

Rilasciata la salma della 22enne, il legale: «Restano interrogativi e dubbi»

«Circa un'estate su due sarà più calda di quella attuale»
LIVE
SVIZZERA
3 ore
2
13

«Circa un'estate su due sarà più calda di quella attuale»

Il voto elettronico va in prova anche nel canton Neuchâtel
LIVE
SVIZZERA
4 ore
4

Il voto elettronico va in prova anche nel canton Neuchâtel

Novartis taglia fino a 130 posti di lavoro
LIVE
BASILEA
4 ore
1
2

Novartis taglia fino a 130 posti di lavoro

Incidente mortale sul Passo della Flüela: muore anche l'altro diciottenne coinvolto
LIVE
GRIGIONI
4 ore

Incidente mortale sul Passo della Flüela: muore anche l'altro diciottenne coinvolto

«Ha agito da solo sparando 40 colpi»
LIVE
ARGOVIA
5 ore

«Ha agito da solo sparando 40 colpi»

Franco: scende ancora rispetto all'euro, ai minimi da un anno
LIVE
SVIZZERA
5 ore
1
13

Franco: scende ancora rispetto all'euro, ai minimi da un anno

«La Svizzera sta perdendo attrattività per le aziende»
LIVE
SVIZZERA
6 ore
21

«La Svizzera sta perdendo attrattività per le aziende»

Politica agricola 2030: tagli per oltre 120 milioni
LIVE
SVIZZERA
6 ore
3
26

Politica agricola 2030: tagli per oltre 120 milioni

«Irradiavi gioia di vivere»: l'addio della madre alla 22enne morta ad Aarau
LIVE
ARGOVIA
7 ore
4
10

«Irradiavi gioia di vivere»: l'addio della madre alla 22enne morta ad Aarau