«Circa un'estate su due sarà più calda di quella attuale»

Gli effetti, sottolinea il climatologo, sono già pesanti. Knutti parla di centinaia di morti in più in Svizzera durante questa estate a causa del caldo e di almeno 35'000 vittime in Europa. A preoccupare è anche la siccità: l'agricoltura ha sofferto, mentre i danni ai boschi potrebbero diventare evidenti soltanto in seguito. Il caldo avrebbe inoltre ripercussioni sulla salute psicologica e sulla produttività, con perdite in Svizzera stimate dall'esperto in mezzo miliardo di franchi o più all'anno.

Per affrontare la situazione, secondo il professore occorre ripensare soprattutto le città e gli edifici, intervenendo sulla pianificazione territoriale, aumentando il verde e adottando il concetto di «città spugna», capace di trattenere l'acqua e restituirla attraverso l'evaporazione. Anche l'aria condizionata dovrà entrare nel dibattito, in particolare per case di riposo, edifici pubblici e scuole: «I condizionatori prevengono le vittime, è assolutamente chiaro», afferma, pur precisando che ciò non significa dotarne ogni abitazione.