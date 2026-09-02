Cerca e trova immobili
Segnalaci
Svizzera

«Circa un'estate su due sarà più calda di quella attuale»

Crescono i rischi sanitari e non solo legati al caldo estremo e alla siccità, mentre gli esperti chiedono interventi urgenti sulle città.
«Circa un'estate su due sarà più calda di quella attuale»
Ti-Press
Fonte Ats
di Redazione
«Circa un'estate su due sarà più calda di quella attuale»
Crescono i rischi sanitari e non solo legati al caldo estremo e alla siccità, mentre gli esperti chiedono interventi urgenti sulle città.

ZURIGO - Mentre la Svizzera si prepara ad affrontare nei prossimi giorni una nuova ondata di calore, il climatologo Reto Knutti mette in guardia sulle prospettive future. «Con le attuali politiche climatiche a livello globale, ci stiamo avviando verso un mondo in cui un'estate su due sarà più calda di questa», afferma il professore di fisica climatica all'ETH in un'intervista pubblicata oggi da Watson.

Secondo Knutti, l'eccezionale caldo dell'estate 2026 non rappresenta una sorpresa rispetto agli scenari elaborati da MeteoSvizzera e dall'ETH. A determinarlo concorrono cinque fattori: il riscaldamento globale, responsabile a suo avviso del 60-70%, la siccità del suolo, l'aria più pulita e il conseguente maggiore irraggiamento solare, l'accumulo di alte pressioni sull'Europa e la scarsità di temporali. L'esperto ricorda inoltre che Basilea e Sion hanno registrato quest'anno oltre 50 giorni con temperature di almeno 30 gradi alle stazioni di misura.

Gli effetti, sottolinea il climatologo, sono già pesanti. Knutti parla di centinaia di morti in più in Svizzera durante questa estate a causa del caldo e di almeno 35'000 vittime in Europa. A preoccupare è anche la siccità: l'agricoltura ha sofferto, mentre i danni ai boschi potrebbero diventare evidenti soltanto in seguito. Il caldo avrebbe inoltre ripercussioni sulla salute psicologica e sulla produttività, con perdite in Svizzera stimate dall'esperto in mezzo miliardo di franchi o più all'anno.

Per affrontare la situazione, secondo il professore occorre ripensare soprattutto le città e gli edifici, intervenendo sulla pianificazione territoriale, aumentando il verde e adottando il concetto di «città spugna», capace di trattenere l'acqua e restituirla attraverso l'evaporazione. Anche l'aria condizionata dovrà entrare nel dibattito, in particolare per case di riposo, edifici pubblici e scuole: «I condizionatori prevengono le vittime, è assolutamente chiaro», afferma, pur precisando che ciò non significa dotarne ogni abitazione.

Knutti precisa che il cambiamento climatico non è un problema del futuro e occorre prepararsi soprattutto a caldo e siccità. L'adattamento, però, «ha limiti o diventa proibitivamente costoso»: per questo, conclude, anche la riduzione delle emissioni deve avere la stessa priorità.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
cambiamento climaticoestatesiccitàsvizzera
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi
LIVE
CANTONE
2 gior

«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto
LIVE
ARGOVIA
2 gior
46
68

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale
LIVE
CANTONE
1 gior

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»
LIVE
MENDRISIO
2 gior
33
74

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»

Voleva rifarsi una vita in Svizzera
LIVE
ARGOVIA
2 gior
60
50

Voleva rifarsi una vita in Svizzera

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri
LIVE
ZURIGO
11 ore
3
17

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»
LIVE
CANTONE
1 gior

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»

«Nessuno sapeva nulla». Davvero?
LIVE
CANTONE
2 gior

«Nessuno sapeva nulla». Davvero?

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta
LIVE
CANTONE
1 gior

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta

Zali non si muove: «Rimango al mio posto»
LIVE
CANTONE
3 ore
48
280

Zali non si muove: «Rimango al mio posto»

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente
LIVE
TENERO-CONTRA
1 gior
15
17

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente

Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa
LIVE
CANTONE
2 ore
62
109

Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz
LIVE
MORCOTE
22 ore
11

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche
LIVE
ZURIGO
2 gior
27
110

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»
LIVE
CANTONE
1 gior

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»

«Eravamo chiuse in bagno, non sapevamo se ne saremmo uscite vive»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
15
15

«Eravamo chiuse in bagno, non sapevamo se ne saremmo uscite vive»

Su due ruote è una strada horror
LIVE
CANTONE
1 gior
14
49

Su due ruote è una strada horror

Bellinzona piange Claudio Tedeschi
LIVE
BELLINZONA
3 gior
9

Bellinzona piange Claudio Tedeschi

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»
LIVE
SVIZZERA/NEPAL
1 gior
44

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea
LIVE
LUGANO
1 gior
370

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea

L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto
LIVE
CANTONE
3 ore
18
80

L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"
LIVE
CANTONE
2 gior

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"

Attenzione, quello non è un messaggio di Twint
LIVE
CANTONE
2 gior
18
13

Attenzione, quello non è un messaggio di Twint

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)
LIVE
NORVEGIA
1 gior

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)

L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga
LIVE
CANTONE
11 ore
2
46

L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga

«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»
LIVE
CANTONE
2 gior
44
137

«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
2
22

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»
LIVE
CANTONE
23 ore
21
98

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»

«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere
LIVE
SVIZZERA
9 ore
47
73

«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»
LIVE
ARGOVIA
18 ore
5

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
25
10

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»

Boteli-Congo, errore gravissimo della Svizzera
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING...ARNO
10 ore
29

Boteli-Congo, errore gravissimo della Svizzera

«Io che voglio ridare valore alla montagna»
LIVE
VALLEMAGGIA
11 ore
5
47

«Io che voglio ridare valore alla montagna»

Una siringa sul muretto accende la preoccupazione
LIVE
LUGANO
11 ore
24
68

Una siringa sul muretto accende la preoccupazione

Altra partita, altri timori
LIVE
LUGANO
1 gior
54
86

Altra partita, altri timori

Il regalo avvelenato dei valori di stima
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
3 gior
10
58

Il regalo avvelenato dei valori di stima

Caso Zali, «l'indipendenza delle indagini deve essere riconoscibile da tutti»
LIVE
CANTONE
8 ore
21
65

Caso Zali, «l'indipendenza delle indagini deve essere riconoscibile da tutti»

Cornaredo non c'è più
LIVE
LUGANO
2 gior
31
54

Cornaredo non c'è più

Sparatoria ad Aarau: «L’autore e il movente del reato rimangono ancora ignoti»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
19
21

Sparatoria ad Aarau: «L’autore e il movente del reato rimangono ancora ignoti»

Sparatoria ad Aarau, italiani due dei cinque feriti: sono già stati dimessi. Il cordoglio di Giorgia Meloni
LIVE
SVIZZERA / ITALIA
3 gior

Sparatoria ad Aarau, italiani due dei cinque feriti: sono già stati dimessi. Il cordoglio di Giorgia Meloni

Pentathlon del Boscaiolo, incoronati i campioni ticinesi
LIVE
LODRINO
3 gior
3
19

Pentathlon del Boscaiolo, incoronati i campioni ticinesi

«È morta davanti ai nostri occhi»
LIVE
ARGOVIA
3 gior

«È morta davanti ai nostri occhi»

«Escalation» anche per Zelensky: «Finiti i giorni sicuri nei cieli russi»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
21 ore
51
174

«Escalation» anche per Zelensky: «Finiti i giorni sicuri nei cieli russi»

Schianto sul Passo del Gottardo: grave un ciclista
LIVE
URI / CANTONE
3 gior

Schianto sul Passo del Gottardo: grave un ciclista

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola
LIVE
CANTONE
1 gior
5
69

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola

Pure Boteli potrebbe voltare le spalle alla Svizzera
LIVE
NAZIONALE
2 gior
20
53

Pure Boteli potrebbe voltare le spalle alla Svizzera

Non buttate le vostre biciclette
LIVE
BELLINZONA
11 ore
19

Non buttate le vostre biciclette

«Infantino ha approfittato della mia caduta»
LIVE
ZURIGO
1 gior
4
21

«Infantino ha approfittato della mia caduta»

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Il voto elettronico va in prova anche nel canton Neuchâtel
LIVE
SVIZZERA
2 ore
3

Il voto elettronico va in prova anche nel canton Neuchâtel

Novartis taglia fino a 130 posti di lavoro
LIVE
BASILEA
2 ore

Novartis taglia fino a 130 posti di lavoro

Incidente mortale sul Passo della Flüela: muore anche l'altro diciottenne coinvolto
LIVE
GRIGIONI
2 ore
3

Incidente mortale sul Passo della Flüela: muore anche l'altro diciottenne coinvolto

«Ha agito da solo sparando 40 colpi»
LIVE
ARGOVIA
3 ore

«Ha agito da solo sparando 40 colpi»

Franco: scende ancora rispetto all'euro, ai minimi da un anno
LIVE
SVIZZERA
3 ore
11

Franco: scende ancora rispetto all'euro, ai minimi da un anno

«La Svizzera sta perdendo attrattività per le aziende»
LIVE
SVIZZERA
3 ore
18

«La Svizzera sta perdendo attrattività per le aziende»

Politica agricola 2030: tagli per oltre 120 milioni
LIVE
SVIZZERA
4 ore
3
24

Politica agricola 2030: tagli per oltre 120 milioni

«Irradiavi gioia di vivere»: l'addio della madre alla 22enne morta ad Aarau
LIVE
ARGOVIA
5 ore
4
8

«Irradiavi gioia di vivere»: l'addio della madre alla 22enne morta ad Aarau

Procuratore generale «fino a 70 anni»
LIVE
SVIZZERA
5 ore
1
22

Procuratore generale «fino a 70 anni»

Svizzera muore in Turchia dopo un lifting
LIVE
VAUD
6 ore
52

Svizzera muore in Turchia dopo un lifting