«All'inizio abbiamo pensato che qualcuno stesse facendo esplodere dei petardi fuori. Quando abbiamo capito che si trattava di spari, ci siamo subito buttati a terra e messi al riparo». Kilian ha raccontato anche che la giovane vittima (M., 22 anni) si trovava proprio accanto a lui.



«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi. È stata colpita da un proiettile», è il giovane sopravvissuto a spiegarlo, aggiungendo di essere stato mancato da un proiettile per pochi centimetri. «Quando mi sono guardato intorno in cerca di M., ho visto che era distesa immobile a terra, sanguinante dalla bocca e dal torace». Il 18enne e altre persone hanno poi immediatamente iniziato a rianimarla, mentre uno degli amici viene colpito al gluteo.