Due bus si scontrano: 13 feriti

A seguito della collisione, l’autobus diretto verso Viège è uscito di strada, fermandosi infine nelle vicinanze di una stalla.

L’allarme ha fatto scattare un importante dispositivo di soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, l’Organizzazione cantonale vallesana dei soccorsi (OCVS 144) con sette ambulanze, uno specialista del salvataggio, due First Responders e due psicologi d’emergenza. Mobilitati anche tre elicotteri, due di Air Zermatt e uno di Air-Glaciers, oltre ai pompieri di Viège e Stalden.