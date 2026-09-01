Due bus si scontrano: 13 feriti
Traffico deviato e disagi annunciati nella zona dopo la collisione: la cantonale a Stalden rimarrà chiusa fino a sera
Traffico deviato e disagi annunciati nella zona dopo la collisione: la cantonale a Stalden rimarrà chiusa fino a sera
STALDEN (VS) - È di 13 feriti il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina, poco prima delle 8.45, a Stalden, nel Canton Vallese. Due autobus si sono scontrati all’altezza della località «Mühlackern».
Stando a quanto riferito dalla Polizia cantonale vallesana, per motivi che dovranno essere chiariti uno dei due autobus avrebbe invaso la corsia opposta, andando incontro al secondo mezzo che procedeva in senso contrario. Il conducente di quest’ultimo ha cercato di evitare l’impatto, ma durante la manovra i due veicoli si sono urtati lateralmente.
A seguito della collisione, l’autobus diretto verso Viège è uscito di strada, fermandosi infine nelle vicinanze di una stalla.
L’allarme ha fatto scattare un importante dispositivo di soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, l’Organizzazione cantonale vallesana dei soccorsi (OCVS 144) con sette ambulanze, uno specialista del salvataggio, due First Responders e due psicologi d’emergenza. Mobilitati anche tre elicotteri, due di Air Zermatt e uno di Air-Glaciers, oltre ai pompieri di Viège e Stalden.
A bordo dell’autobus coinvolto si trovavano complessivamente 31 persone. Tredici sono rimaste ferite e, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono state trasportate negli ospedali di Viège e Sion. Anche i passeggeri rimasti illesi sono stati assistiti sul luogo dell’incidente.
Nessuna persona a bordo del secondo autobus, diretto verso Stalden, ha riportato ferite.
Strada chiusa questa sera
Le operazioni di recupero dell’autobus incidentato inizieranno questa sera, a partire dalle 20. Durante i lavori la strada cantonale sarà completamente chiusa al traffico. I veicoli saranno deviati alternativamente lungo la vecchia strada.
Per i mezzi pesanti non è invece prevista alcuna possibilità di deviazione. Sono pertanto attesi importanti disagi alla circolazione nella zona.
Il Ministero pubblico ha aperto un’inchiesta per stabilire le circostanze esatte e le cause dell’incidente.