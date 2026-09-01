Trovato un pitone lungo 3 metri in un bosco a Winterthur

Il serpente non è velenoso ed è ormai al sicuro, si legge in un post della polizia su Instagram. Le forze dell'ordine chiedono chi l'abbia perso o chi sappia dove vive normalmente questo "esemplare imponente".

Al momento, però, nessun proprietario si è fatto avanti e non sono nemmeno pervenute segnalazioni in merito, ha dichiarato oggi una portavoce della polizia cantonale all'agenzia Keystone-ATS.