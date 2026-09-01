Rave di Aarau, dopo la sparatoria si apre il dibattito sulla sicurezza ai grandi eventi

A suo avviso, la Svizzera non può più considerarsi «un'isola risparmiata dal resto del mondo» di fronte al terrorismo. «Anche se è vero che la nostra situazione rimane più tranquilla rispetto a quella di altre nazioni, non possiamo più permetterci questo atteggiamento. La questione non è se questo tipo di evento ci capiterà, ma quando. E soprattutto, come prepararci», sottolinea ancora Duvillard.

Il peggio è stato evitatoDal canto suo, Grein elogia il lavoro degli addetti alla sicurezza presenti durante la sparatoria, che hanno permesso di evitare il peggio. «Mentre gli spari continuavano a risuonare, hanno forzato le uscite di emergenza affinché le persone potessero fuggire in tutte le direzioni». Il responsabile della festa ha messo al sicuro un ferito e gli ha prestato i primi soccorsi, rileva ancora.