Nessun controllo di sicurezza al Constellation prima dell’inaugurazione

Quando i coniugi Moretti avevano rilevato la gestione del locale di Crans-Montana, dove nella notte di Capodanno 41 persone hanno perso la vita in un incendio, erano stati eseguiti importanti lavori. Tuttavia, non era stata ritenuta necessaria una pubblicazione della domanda di costruzione, ad eccezione di quella relativa alla realizzazione di una veranda. Il responsabile della sicurezza aveva quindi compilato un documento denominato «Misure di sicurezza e di prevenzione degli incendi per l’autorizzazione edilizia», ma senza effettuare un sopralluogo: era stato infatti redatto esclusivamente sulla base dei piani.