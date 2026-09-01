Nuove leggi, ecco cosa cambia da oggi

PROTEZIONE DEI DATI: nel Canton Berna oggi entra in vigore la legge cantonale riveduta sulla protezione dei dati. Il testo centralizza in particolare la sorveglianza sulla protezione dei dati presso l'autorità cantonale competente in materia. Solo i quattro comuni più grandi del cantone - Berna, Bienne, Köniz e Thun - mantengono la propria autorità di vigilanza.

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE: il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) modernizza la propria struttura con il nuovo "regolamento sull'organizzazione e l'amministrazione", che entra in vigore oggi. Questo documento riorganizza i servizi del procuratore generale della Confederazione Stefan Blättler a livello di organizzazione, organico e procedure. Questa riforma mira a garantire una conduzione più efficiente dei procedimenti e una specializzazione mirata a fenomeni moderni quali la criminalità informatica e i reati legati alle criptovalute.