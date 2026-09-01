Nuove leggi, ecco cosa cambia da oggi
Cibersicurezza, ma anche protezione dei dati e cultura nelle leggi che entrano in vigore questo settembre
BERNA - Il Canton Vallese modifica la propria legge sulla promozione della cultura e Berna la propria legislazione sulla protezione dei dati. Queste e altre modifiche entrano in vigore da oggi in Svizzera. Ecco un rapido sguardo.
CULTURA: in Vallese, con la revisione parziale della legge sulla promozione della cultura (LPrC), da oggi la partecipazione cantonale ai costi dei corsi nelle scuole riconosciute passerà dal 40 al 50% nei settori della musica e del teatro. I Comuni dovranno contribuire con una quota pari ad almeno il 10%. La quota a carico dei genitori sarà limitata al 33% in tutto il Cantone. La legge consentirà inoltre di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori culturali e di favorire lo sviluppo di nuovi settori culturali.
PROTEZIONE DEI DATI: nel Canton Berna oggi entra in vigore la legge cantonale riveduta sulla protezione dei dati. Il testo centralizza in particolare la sorveglianza sulla protezione dei dati presso l'autorità cantonale competente in materia. Solo i quattro comuni più grandi del cantone - Berna, Bienne, Köniz e Thun - mantengono la propria autorità di vigilanza.
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE: il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) modernizza la propria struttura con il nuovo "regolamento sull'organizzazione e l'amministrazione", che entra in vigore oggi. Questo documento riorganizza i servizi del procuratore generale della Confederazione Stefan Blättler a livello di organizzazione, organico e procedure. Questa riforma mira a garantire una conduzione più efficiente dei procedimenti e una specializzazione mirata a fenomeni moderni quali la criminalità informatica e i reati legati alle criptovalute.
CIBERSICUREZZA: le prime disposizioni della direttiva europea sulla resilienza informatica (CRA) entrano in vigore l'11 settembre. A partire da tale data, i produttori e gli editori di prodotti contenenti componenti digitali saranno tenuti a segnalare entro 24 ore alle autorità competenti qualsiasi vulnerabilità attivamente sfruttata e qualsiasi incidente grave. Questa normativa si applicherà anche alle imprese svizzere che esportano verso il mercato europeo. In caso di inadempienza, rischiano una multa o l'esclusione dal mercato europeo. Nel mese di agosto 2025 il Consiglio federale ha incaricato l'Ufficio federale per la cibersicurezza (UFCS) di elaborare, entro questo autunno, un progetto di normativa svizzera specifica relativa alla resilienza informatica dei prodotti digitali.