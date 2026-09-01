Telefonia mobile, l'asta parte da 855 milioni

Le frequenze messe all'asta sono quelle assegnate nel 2012 e attualmente utilizzate da Swisscom, Sunrise e Salt. Queste concessioni arrivano a scadenza a fine 2028, rendendo dunque necessaria una nuova procedura di attribuzione, precisa l'organo competente nel comunicato.

Un miliardo per lo Stato nel 2012

I principali obiettivi sono da una parte conservare e sviluppare le tre reti di telefonia mobile di grande qualità e dall'altra promuovere la concorrenza in questo mercato a vantaggio dei consumatori. Pur se «occorre realizzare un ricavo appropriato dalla vendita all'asta di queste risorse limitate», secondo la ComCom lo scopo del bando non è massimizzare i proventi per la Confederazione.