UBS-Consiglio federale, Ermotti avverte: «Così aumentano i costi per l'economia svizzera»

UBS: «La nostra posizione rimane invariata»

«Sosteniamo le misure regolamentari che rafforzano la stabilità finanziaria, a condizione che siano mirate, proporzionate e allineate a livello internazionale, e che affrontino le cause profonde del crollo del Credit Suisse.

Riteniamo che stabilità finanziaria e competitività possano e debbano andare di pari passo. Misure che vadano significativamente oltre gli standard internazionali rischiano di danneggiare UBS, il centro finanziario svizzero e l'economia nel suo complesso. Il nostro impegno nei confronti dei clienti, la nostra strategia, il nostro modello di business globale e la nostra posizione di banca globale di successo rimangono inalterati».