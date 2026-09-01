Auto elettrica in fiamme in un parcheggio sotterraneo: evacuate 50 persone

Circa 35 vigili del fuoco hanno spento l'incendio. Il veicolo è stato recuperato dal parcheggio, raffreddato all'esterno e trasportato in un container speciale. I danni sono stimati in diverse centinaia di migliaia di franchi svizzeri.

Intorno alle 19:30 i residenti hanno potuto recuperare i propri oggetti di valore e, secondo le prime valutazioni, i due appartamenti dello stabile dovrebbero essere immediatamente abitabili. Le cause dell'incendio sono al vaglio del Centro di Scienze Forensi della Polizia cantonale di San Gallo. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e servizio di soccorso.