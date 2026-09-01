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SAN GALLO

Auto elettrica in fiamme in un parcheggio sotterraneo: evacuate 50 persone

L'intervento dei pompieriha evitato feriti e limitato i danni alla struttura.
Auto elettrica in fiamme in un parcheggio sotterraneo: evacuate 50 persone
PolCa San Gallo
Fonte PolCa San Gallo
elaborata da Redazione
Auto elettrica in fiamme in un parcheggio sotterraneo: evacuate 50 persone
L'intervento dei pompieriha evitato feriti e limitato i danni alla struttura.

GOSSAU - Un'auto elettrica ha preso fuoco martedì 1° settembre nel parcheggio sotterraneo di un edificio residenziale e commerciale in Wilerstrasse, a Gossau. L'allarme è scattato alle 16:15 e circa 50 persone sono state evacuate. Nessuno è rimasto ferito.

Circa 35 vigili del fuoco hanno spento l'incendio. Il veicolo è stato recuperato dal parcheggio, raffreddato all'esterno e trasportato in un container speciale. I danni sono stimati in diverse centinaia di migliaia di franchi svizzeri.

Intorno alle 19:30 i residenti hanno potuto recuperare i propri oggetti di valore e, secondo le prime valutazioni, i due appartamenti dello stabile dovrebbero essere immediatamente abitabili. Le cause dell'incendio sono al vaglio del Centro di Scienze Forensi della Polizia cantonale di San Gallo. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e servizio di soccorso.

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