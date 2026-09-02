«Io che voglio ridare valore alla montagna»

La montagna per alcuni millenni è stata il luogo di sviluppo della civiltà contadina.

«Civiltà che ha colonizzato e modellato questi luoghi per permettere alla gente di vivere e di costruirsi un futuro. Erano i flussi della transumanza che muovevano persone e bestie alla ricerca del foraggio risalendo i versanti a primavera e inizio estate fino a ridosso delle cime, per poi ridiscendere a valle in autunno. Era questo il motore che permetteva la vita tra le montagne».

Per molti, l'alpe Tomeo, il luogo che descrive in questa tua ultima creazione è sconosciuto.

«Effettivamente Tomeo è solo un pretesto per parlare di montagna. L’approccio utilizzato può essere facilmente esteso a qualsiasi altro spicchio della catena alpina. Oggi, complici anche i cambiamenti climatici, assistiamo a un travaso di gente che sale in altitudine e spesso sembra un calpestio di folla su un involucro vuoto che serve a soddisfare le esigenze del proprio ego. Una montagna calpestata invece di una montagna vissuta in modo consapevole».