Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga

Lorenzo Rossi racconta il suo cammino sull'isola giapponese di Shikoku, dagli 88 templi agli incontri con la gente del posto: «Ho riscoperto il tempo da dedicare a se stessi»
L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga
Lorenzo Rossi
di Corinne CirignottaGiornalista in stage
+4
L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga
Lorenzo Rossi racconta il suo cammino sull'isola giapponese di Shikoku, dagli 88 templi agli incontri con la gente del posto: «Ho riscoperto il tempo da dedicare a se stessi»

BELLINZONA - «Ho tre mesi di tempo, perché non fare qualcosa di unico?». È con quest'idea che è iniziato il pellegrinaggio a Shikoku, un'isola del Giappone, di Lorenzo Rossi, ticinese e ospite quest'anno del Japan Matsuri 2026. Un'esperienza che, una volta conclusa, ha deciso di raccontare nel suo fumetto "Cammino degli 88 templi - Il diario".

Alla scoperta del Giappone più autentico
Una passione, quella per il Giappone, scoperta quasi per caso, in un viaggio tra natura, spiritualità e crescita personale, ma vissuto anche con un pizzico di avventura. «Diciamo che inizialmente dormivo negli ostelli con altri due o tre pellegrini. Strada facendo conoscevo gente che mi indirizzava verso famiglie che ospitavano i pellegrini», racconta. «Ho vissuto a contatto con le persone del posto, che conducevano la propria vita in modo genuino, immerse nella natura, tra campi di riso e fattorie. Sono passato attraverso tanti boschi, circondato dalla natura incontaminata».

Un viaggio ricco di esperienze positive, ma segnato anche da qualche difficoltà. Lorenzo ha affrontato gran parte del percorso a piedi, fino a quando un infortunio lo ha costretto a cambiare mezzo. «Ho dovuto comprare una bici perché mi sono infortunato a una tibia. Facendo 40 chilometri tutti i giorni affatichi un po' tutte le articolazioni e i muscoli. Quel giorno, poi, ho percorso 90 chilometri: sono partito alle 4 del mattino e sono arrivato alle 22».

Un'isola di incontri e altruismo
Accanto alle difficoltà fisiche, però, il viaggio è stato scandito anche da incontri e gesti inaspettati. «Ho deciso di offrire il pranzo a una signora anziana perché, osservandola, mi ha trasmesso delle emozioni. Quattro o cinque ore dopo mi sono fermato in un altro ristorante e, quando sono andato alla cassa per pagare, mi hanno detto che qualcuno lo aveva già fatto per me».

L'episodio riflette ciò che l'esperienza gli ha lasciato. «Lì le persone aiutano molto il prossimo», racconta Lorenzo. Una realtà che ha scoperto soprattutto nelle zone rurali: «Credo che sull'isola o nelle zone rurali, nei posti un po' più discosti, emerga il vero valore del Giappone, proprio come me lo immaginavo: altruista, pronto ad aiutare con il sorriso, fragile, ma disposto ad aiutare e a essere aiutato. Direi anche sensibile, perché emergevano i veri valori».

Il rapporto costruito con l'isola emerge, infatti, fin dalle prime righe del fumetto, dove Lorenzo si rivolge direttamente all'isola Shikoku: «Sii orgogliosa della tua gente, della tua natura e di tutto ciò che la circonda».

Dal viaggio all'idea del fumetto
È anche per non dimenticare questi ricordi che Lorenzo ha deciso di condividere la sua esperienza. «Avrei voluto portare a casa qualcosa, un ricordo per la mia famiglia e per i miei amici, che raccontasse un po' quello che stavo vivendo. Alla fine mi è venuto un flash e mi sono detto: in Giappone il manga è quasi più importante dei libri, è proprio un culto. Perché, allora, non fare qualcosa del genere, magari creando un fumetto che andasse bene sia per gli adulti, sia per i bambini?»

Il risultato è un racconto completamente autobiografico, costruito intorno a ciò che Lorenzo ha vissuto lungo il cammino: gli incontri, le emozioni e gli aspetti più intimi dell'esperienza. Un viaggio dal quale ha portato con sé anche una nuova consapevolezza: «Ho riscoperto il tempo da dedicare a se stessi».

Japan Matsuri si terrà all'Espocentro di Bellinzona il 19 e il 20 settembre.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
crescita personalegiapponejapan matsurishikoku
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi
LIVE
CANTONE
1 gior

«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto
LIVE
ARGOVIA
1 gior
46
71

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto

Bellinzona piange Claudio Tedeschi
LIVE
BELLINZONA
2 gior
9

Bellinzona piange Claudio Tedeschi

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale
LIVE
CANTONE
19 ore

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale

Voleva rifarsi una vita in Svizzera
LIVE
ARGOVIA
2 gior
59
50

Voleva rifarsi una vita in Svizzera

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»
LIVE
MENDRISIO
2 gior
33
75

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»
LIVE
CANTONE
16 ore

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»

«È morta davanti ai nostri occhi»
LIVE
ARGOVIA
2 gior

«È morta davanti ai nostri occhi»

«Nessuno sapeva nulla». Davvero?
LIVE
CANTONE
2 gior

«Nessuno sapeva nulla». Davvero?

Schianto sul Passo del Gottardo: grave un ciclista
LIVE
URI / CANTONE
2 gior

Schianto sul Passo del Gottardo: grave un ciclista

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente
LIVE
TENERO-CONTRA
21 ore
15
17

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente

«Ho perso un amico importante»: il DJ del rave rompe il silenzio dopo la sparatoria
LIVE
ARGOVIA
2 gior

«Ho perso un amico importante»: il DJ del rave rompe il silenzio dopo la sparatoria

Spari durante un rave party: «Un morto e cinque feriti»
LIVE
ARGOVIA
3 gior

Spari durante un rave party: «Un morto e cinque feriti»

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche
LIVE
ZURIGO
1 gior
27
111

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»
LIVE
CANTONE
1 gior

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»

«Eravamo chiuse in bagno, non sapevamo se ne saremmo uscite vive»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
15
16

«Eravamo chiuse in bagno, non sapevamo se ne saremmo uscite vive»

Sparatoria ad Aarau, italiani due dei cinque feriti: sono già stati dimessi. Il cordoglio di Giorgia Meloni
LIVE
SVIZZERA / ITALIA
2 gior

Sparatoria ad Aarau, italiani due dei cinque feriti: sono già stati dimessi. Il cordoglio di Giorgia Meloni

Su due ruote è una strada horror
LIVE
CANTONE
1 gior
14
49

Su due ruote è una strada horror

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»
LIVE
SVIZZERA/NEPAL
1 gior
45

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea
LIVE
LUGANO
1 gior
375

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea

Sparatoria al rave party: perde la vita una 22enne, cinque i feriti
LIVE
ARGOVIA
2 gior

Sparatoria al rave party: perde la vita una 22enne, cinque i feriti

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"
LIVE
CANTONE
1 gior

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"

Donna scompare nel Ceresio durante una nuotata: ricerche finora senza esito
LIVE
BRUSINO ARSIZIO
3 gior

Donna scompare nel Ceresio durante una nuotata: ricerche finora senza esito

Attenzione, quello non è un messaggio di Twint
LIVE
CANTONE
2 gior
18
15

Attenzione, quello non è un messaggio di Twint

Pentathlon del Boscaiolo, incoronati i campioni ticinesi
LIVE
LODRINO
2 gior
3
19

Pentathlon del Boscaiolo, incoronati i campioni ticinesi

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)
LIVE
NORVEGIA
20 ore

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)

Mirka parla, Roger piange
LIVE
TENNIS
2 gior
2
43

Mirka parla, Roger piange

Sparatoria ad Aarau, è caccia all'uomo: «Nessuna pista è esclusa»
LIVE
ARGOVIA
2 gior

Sparatoria ad Aarau, è caccia all'uomo: «Nessuna pista è esclusa»

«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»
LIVE
CANTONE
1 gior
44
141

«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
2
23

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
24
10

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»

Dormono a terra e sulle panchine della stazione: «Succede da circa tre mesi»
LIVE
S.ANTONINO
4 gior
168
250

Dormono a terra e sulle panchine della stazione: «Succede da circa tre mesi»

Il regalo avvelenato dei valori di stima
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
2 gior
10
59

Il regalo avvelenato dei valori di stima

Altra partita, altri timori
LIVE
LUGANO
20 ore
54
88

Altra partita, altri timori

Sull'A3, sfreccia in galleria a 189 km/h: via la patente a un 46enne
LIVE
ZURIGO
3 gior
18
36

Sull'A3, sfreccia in galleria a 189 km/h: via la patente a un 46enne

Sparatoria ad Aarau: «L’autore e il movente del reato rimangono ancora ignoti»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
19
23

Sparatoria ad Aarau: «L’autore e il movente del reato rimangono ancora ignoti»

Cornaredo non c'è più
LIVE
LUGANO
1 gior
31
53

Cornaredo non c'è più

Lega-UDC, il Mattino dice sì. E "punge" Chiesa: «Ansia da prestazione»
LIVE
CANTONE
2 gior
40
90

Lega-UDC, il Mattino dice sì. E "punge" Chiesa: «Ansia da prestazione»

«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»
LIVE
CANTONE
5 gior
75
129

«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»

Pure Boteli potrebbe voltare le spalle alla Svizzera
LIVE
NAZIONALE
1 gior
20
54

Pure Boteli potrebbe voltare le spalle alla Svizzera

Moncada-gol e papera di Racioppi: il Lugano non si ferma più
LIVE
SUPER LEAGUE
2 gior
7
59

Moncada-gol e papera di Racioppi: il Lugano non si ferma più

Due incidenti mortali sul Passo della Flüela
LIVE
GRIGIONI
2 gior

Due incidenti mortali sul Passo della Flüela

«Infantino ha approfittato della mia caduta»
LIVE
ZURIGO
1 gior
4
25

«Infantino ha approfittato della mia caduta»

Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole
LIVE
STATI UNITI
1 gior
1
17

Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»
LIVE
ARGOVIA
9 ore
1

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»

Traghetto imbarca acqua e si ribalta: «Sette morti»
LIVE
CIPRO
2 gior
1
5

Traghetto imbarca acqua e si ribalta: «Sette morti»

ULTIME NOTIZIE TICINO
Non buttate le vostre biciclette
LIVE
BELLINZONA
2 ore
9

Non buttate le vostre biciclette

Una siringa sul muretto accende la preoccupazione
LIVE
LUGANO
2 ore
15
19

Una siringa sul muretto accende la preoccupazione

«Io che voglio ridare valore alla montagna»
LIVE
VALLEMAGGIA
2 ore
3
18

«Io che voglio ridare valore alla montagna»

"Penz…iamo a Chiasso": quest'anno si corre anche per Future Kind Village
LIVE
CHIASSO
11 ore
2

"Penz…iamo a Chiasso": quest'anno si corre anche per Future Kind Village

Sì dell'UDC alla "casa comune" del centrodestra ticinese
LIVE
CANTONE
11 ore
14
61

Sì dell'UDC alla "casa comune" del centrodestra ticinese

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz
LIVE
MORCOTE
13 ore
10

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»
LIVE
CANTONE
15 ore
21
97

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»

Alle Swiss {ai} Weeks il Ticino fa la parte del protagonista
LIVE
CANTONE
15 ore
7

Alle Swiss {ai} Weeks il Ticino fa la parte del protagonista

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta
LIVE
CANTONE
15 ore

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola
LIVE
CANTONE
16 ore
5
66

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola