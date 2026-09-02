L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga
Lorenzo Rossi racconta il suo cammino sull'isola giapponese di Shikoku, dagli 88 templi agli incontri con la gente del posto: «Ho riscoperto il tempo da dedicare a se stessi»
Lorenzo Rossi racconta il suo cammino sull'isola giapponese di Shikoku, dagli 88 templi agli incontri con la gente del posto: «Ho riscoperto il tempo da dedicare a se stessi»
BELLINZONA - «Ho tre mesi di tempo, perché non fare qualcosa di unico?». È con quest'idea che è iniziato il pellegrinaggio a Shikoku, un'isola del Giappone, di Lorenzo Rossi, ticinese e ospite quest'anno del Japan Matsuri 2026. Un'esperienza che, una volta conclusa, ha deciso di raccontare nel suo fumetto "Cammino degli 88 templi - Il diario".
Alla scoperta del Giappone più autentico
Una passione, quella per il Giappone, scoperta quasi per caso, in un viaggio tra natura, spiritualità e crescita personale, ma vissuto anche con un pizzico di avventura. «Diciamo che inizialmente dormivo negli ostelli con altri due o tre pellegrini. Strada facendo conoscevo gente che mi indirizzava verso famiglie che ospitavano i pellegrini», racconta. «Ho vissuto a contatto con le persone del posto, che conducevano la propria vita in modo genuino, immerse nella natura, tra campi di riso e fattorie. Sono passato attraverso tanti boschi, circondato dalla natura incontaminata».
Un viaggio ricco di esperienze positive, ma segnato anche da qualche difficoltà. Lorenzo ha affrontato gran parte del percorso a piedi, fino a quando un infortunio lo ha costretto a cambiare mezzo. «Ho dovuto comprare una bici perché mi sono infortunato a una tibia. Facendo 40 chilometri tutti i giorni affatichi un po' tutte le articolazioni e i muscoli. Quel giorno, poi, ho percorso 90 chilometri: sono partito alle 4 del mattino e sono arrivato alle 22».
Un'isola di incontri e altruismo
Accanto alle difficoltà fisiche, però, il viaggio è stato scandito anche da incontri e gesti inaspettati. «Ho deciso di offrire il pranzo a una signora anziana perché, osservandola, mi ha trasmesso delle emozioni. Quattro o cinque ore dopo mi sono fermato in un altro ristorante e, quando sono andato alla cassa per pagare, mi hanno detto che qualcuno lo aveva già fatto per me».
L'episodio riflette ciò che l'esperienza gli ha lasciato. «Lì le persone aiutano molto il prossimo», racconta Lorenzo. Una realtà che ha scoperto soprattutto nelle zone rurali: «Credo che sull'isola o nelle zone rurali, nei posti un po' più discosti, emerga il vero valore del Giappone, proprio come me lo immaginavo: altruista, pronto ad aiutare con il sorriso, fragile, ma disposto ad aiutare e a essere aiutato. Direi anche sensibile, perché emergevano i veri valori».
Il rapporto costruito con l'isola emerge, infatti, fin dalle prime righe del fumetto, dove Lorenzo si rivolge direttamente all'isola Shikoku: «Sii orgogliosa della tua gente, della tua natura e di tutto ciò che la circonda».
Dal viaggio all'idea del fumetto
È anche per non dimenticare questi ricordi che Lorenzo ha deciso di condividere la sua esperienza. «Avrei voluto portare a casa qualcosa, un ricordo per la mia famiglia e per i miei amici, che raccontasse un po' quello che stavo vivendo. Alla fine mi è venuto un flash e mi sono detto: in Giappone il manga è quasi più importante dei libri, è proprio un culto. Perché, allora, non fare qualcosa del genere, magari creando un fumetto che andasse bene sia per gli adulti, sia per i bambini?»
Il risultato è un racconto completamente autobiografico, costruito intorno a ciò che Lorenzo ha vissuto lungo il cammino: gli incontri, le emozioni e gli aspetti più intimi dell'esperienza. Un viaggio dal quale ha portato con sé anche una nuova consapevolezza: «Ho riscoperto il tempo da dedicare a se stessi».
Japan Matsuri si terrà all'Espocentro di Bellinzona il 19 e il 20 settembre.