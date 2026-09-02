L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga

Un viaggio ricco di esperienze positive, ma segnato anche da qualche difficoltà. Lorenzo ha affrontato gran parte del percorso a piedi, fino a quando un infortunio lo ha costretto a cambiare mezzo. «Ho dovuto comprare una bici perché mi sono infortunato a una tibia. Facendo 40 chilometri tutti i giorni affatichi un po' tutte le articolazioni e i muscoli. Quel giorno, poi, ho percorso 90 chilometri: sono partito alle 4 del mattino e sono arrivato alle 22».

Un'isola di incontri e altruismo

Accanto alle difficoltà fisiche, però, il viaggio è stato scandito anche da incontri e gesti inaspettati. «Ho deciso di offrire il pranzo a una signora anziana perché, osservandola, mi ha trasmesso delle emozioni. Quattro o cinque ore dopo mi sono fermato in un altro ristorante e, quando sono andato alla cassa per pagare, mi hanno detto che qualcuno lo aveva già fatto per me».