Non buttate le vostre biciclette

L'iniziativa è rivolta a chi possiede una bicicletta inutilizzata e vuole darle una nuova vita, trovandole una nuova proprietaria o un nuovo proprietario oppure scegliendo di destinarla direttamente a Velafrica.

Le biciclette donate all'organizzazione vengono riparate in strutture di integrazione professionale e istituti penitenziari in Svizzera, prima di essere esportate verso aziende partner in sette Paesi dell'Africa occidentale e orientale. Qui le biciclette sostituiscono spesso lunghi tragitti a piedi, facilitando l'accesso all'istruzione e alla salute, favorendo nuove fonti di reddito e rendendo più semplice il trasporto di carichi pesanti.