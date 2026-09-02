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Non buttate le vostre biciclette

In occasione del Greenday a Bellinzona, chi possiede una bicicletta inutilizzata potrà venderla, donarla o affidarla a progetti di solidarietà attivi tra Svizzera e Africa.
Non buttate le vostre biciclette
Ti-Press
Fonte Velafrica
elaborata da Debora CiriglianoGiornalista in formazione
Non buttate le vostre biciclette
In occasione del Greenday a Bellinzona, chi possiede una bicicletta inutilizzata potrà venderla, donarla o affidarla a progetti di solidarietà attivi tra Svizzera e Africa.

BELLINZONA - Le biciclette inutilizzate potranno trovare una seconda vita a Bellinzona, invece di restare a prendere polvere in cantina.

Sabato 5 settembre 2026, in Piazza del Sole, si terrà per la prima volta una borsa delle biciclette nell'ambito di «Greenday», la giornata dedicata alla sostenibilità organizzata dalla SUPSI. Le biciclette potranno essere vendute oppure donate all'organizzazione senza scopo di lucro Velafrica. Anche quelle rimaste invendute potranno essere consegnate al termine della borsa, contribuendo a promuovere la mobilità e a generare reddito in Africa.

L'iniziativa è rivolta a chi possiede una bicicletta inutilizzata e vuole darle una nuova vita, trovandole una nuova proprietaria o un nuovo proprietario oppure scegliendo di destinarla direttamente a Velafrica.

Le biciclette donate all'organizzazione vengono riparate in strutture di integrazione professionale e istituti penitenziari in Svizzera, prima di essere esportate verso aziende partner in sette Paesi dell'Africa occidentale e orientale. Qui le biciclette sostituiscono spesso lunghi tragitti a piedi, facilitando l'accesso all'istruzione e alla salute, favorendo nuove fonti di reddito e rendendo più semplice il trasporto di carichi pesanti.

«Le mountain bike e le bici da viaggio sono particolarmente apprezzate dai nostri partner locali, poiché in molte regioni, spesso, le strade non sono asfaltate», spiega Mats Gurtner di Velafrica. «Tuttavia, accettiamo tutti i tipi di biciclette e quelle in cattive condizioni le smontiamo per ricavarne i pezzi di ricambio».

Oltre all'appuntamento di Bellinzona, è possibile consegnare le biciclette durante tutto l'anno presso circa 300 punti di raccolta: www.velafrica.ch/it/donare-bicicletta

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