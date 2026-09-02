Il voto elettronico va in prova anche nel canton Neuchâtel

Il cantone romando ha ottenuto dalla Cancelleria federale il nulla osta - necessario per ogni scrutinio - per la votazione del prossimo 29 novembre. Per questa prima votazione, Neuchâtel ha chiesto che l'e-voting sia disponibile per 32'366 aventi diritto residenti in Svizzera e 7200 residenti all'estero.

In quella data, contando anche le persone che potranno votare elettronicamente a Lucerna, San Gallo, Turgovia e nei Grigioni, saranno autorizzate a utilizzare questa modalità circa in 222'000, ossia il 3,95% dell'elettorato. Come già annunciato lo scorso marzo, Basilea Città rinuncerà invece a partecipare ai test di quest'anno.