Procuratore generale «fino a 70 anni»

L'ex procuratore generale Lauber si era dimesso nel 2020, dopo le critiche sulla sua gestione e le presunte incoerenze nelle indagini condotte nell'ambito della complessa vicenda legata alla Federazione internazionale di calcio (FIFA). La ricerca del suo successore si era rivelata laboriosa. Il posto era stato messo a concorso per tre volte e, durante tutto il processo, erano circolate indiscrezioni. Per ampliare il numero dei potenziali candidati, il Parlamento aveva allora innalzato a 68 anni il limite di età per il procuratore generale.