«Ogni aggressione è una di troppo»

Dalla pandemia di Covid-19, le aggressioni verbali e fisiche sono aumentate sensibilmente. "I dati attuali mostrano che il problema non è diminuito. Il numero delle aggressioni contro il personale dei trasporti pubblici rimane a un livello spaventosamente elevato", afferma la vicepresidente del SEV Barbara Keller in un comunicato. Le sole FFS segnalano circa dieci aggressioni al giorno ai danni del proprio personale. "Alcuni sono stati insultati, altri minacciati, aggrediti fisicamente o hanno ricevuto sputi".