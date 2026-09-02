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«Ogni aggressione è una di troppo»

Dopo l’aumento delle aggressioni post-pandemia, il SEV sollecita interventi concreti e il sostegno costante al personale colpito.
«Ogni aggressione è una di troppo»
TiPress
Fonte Ats
di Redazione
«Ogni aggressione è una di troppo»
Dopo l’aumento delle aggressioni post-pandemia, il SEV sollecita interventi concreti e il sostegno costante al personale colpito.

BERNA - La violenza nei confronti del personale dei trasporti pubblici è una "triste realtà quotidiana": per questo motivo il Sindacato del personale dei trasporti (SEV) organizza oggi una seconda giornata nazionale d'azione dal motto "ogni aggressione è una di troppo".

Dalla pandemia di Covid-19, le aggressioni verbali e fisiche sono aumentate sensibilmente. "I dati attuali mostrano che il problema non è diminuito. Il numero delle aggressioni contro il personale dei trasporti pubblici rimane a un livello spaventosamente elevato", afferma la vicepresidente del SEV Barbara Keller in un comunicato. Le sole FFS segnalano circa dieci aggressioni al giorno ai danni del proprio personale. "Alcuni sono stati insultati, altri minacciati, aggrediti fisicamente o hanno ricevuto sputi".

Oltre al fatto che gli episodi di violenza nei confronti del personale sono numerosi, è pure difficile valutarne la reale portata a causa della mancanza di dati completi a livello nazionale. Il SEV intende portare la questione in Parlamento durante la sessione autunnale e chiede che venga presentata un'interpellanza al Consiglio federale. Chiede inoltre l'istituzione di un sistema nazionale di monitoraggio degli episodi di violenza nei confronti del personale dei trasporti pubblici.

Per combattere il fenomeno, afferma nella nota il presidente del sindacato Matthias Hartwich, servono tra l'altro personale sufficiente, il doppio accompagnamento e un sostegno sistematico ai collaboratori dopo le aggressioni.

Oggi sono previste azioni in diverse stazioni ferroviarie della Svizzera, tra cui quella di Locarno, per attirare l'attenzione sul problema. Nella Svizzera tedesca il SEV sarà presente a Berna, Lucerna e Thun, in Romandia a Ginevra, Aigle (VD), La Chaux-de-Fonds (NE) e Neuchâtel.

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