La palla finisce nel lago, lui va a recuperarla e muore
La vittima è un uomo di 47 anni.
BIEL - Decesso shock a Ipsach, sul lago di Biel, in canton Berna. Sabato, dopo che la palla con cui stava giocando insieme ad altre persone è finita nel lago, un uomo si è introdotto in acqua per recuperarla. Per motivi ancora da chiarire il 47enne si è però trovato in difficoltà e, nonostante i tentativi di soccorso, ha perso la vita.
La Polizia del canton Berna è stata allertata intorno alle 13.30, quando i tentativi di rianimazione erano già in corso, viene precisato nella nota odierna. Il malcapitato è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche da un elicottero della Rega, dove è deceduto in serata.
La vittima risiedeva nel canton Berna.
Oltre alla Polizia Cantonale bernese, sul luogo dell'incidente sono intervenuti un elicottero della Rega, un'ambulanza e un'équipe di soccorso. L'inchiesta sulle circostanze dell'incidente è stata avviata sotto la direzione della Procura regionale del Giura bernese-Seeland.