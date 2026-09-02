La palla finisce nel lago, lui va a recuperarla e muore

BIEL - Decesso shock a Ipsach, sul lago di Biel, in canton Berna. Sabato, dopo che la palla con cui stava giocando insieme ad altre persone è finita nel lago, un uomo si è introdotto in acqua per recuperarla. Per motivi ancora da chiarire il 47enne si è però trovato in difficoltà e, nonostante i tentativi di soccorso, ha perso la vita.