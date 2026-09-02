Fondi di libero passaggio, luce verde agli investimenti senza interessi

L'istituto collettore LPP è una fondazione gestita dalle parti sociali che, tra le altre cose, ha l'obbligo di accettare i fondi di libero passaggio degli assicurati. Questi fondi provengono spesso da persone che non sono più affiliate a un istituto di previdenza, poiché il loro precedente rapporto di lavoro è stato sciolto e non ne hanno uno nuovo.

L'istituto collettore LPP deve garantire il valore nominale degli averi di libero passaggio e a tal fine li investe sui mercati finanziari. Considerate le elevate fluttuazioni su questi mercati e l'incerta evoluzione dei tassi d'interesse, il suo compito risulta agevolato dalla possibilità, in caso di necessità, di depositare senza rischi almeno una parte dei fondi in questione presso la Tesoreria federale. In questo modo il rischio di copertura insufficiente diminuisce. Questa possibilità è già stata sfruttata tra il maggio del 2022 e il marzo del 2023.