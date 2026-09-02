Il killer di Aarau sarebbe stato ricoverato più volte per problemi psichiatrici
Secondo alcune indiscrezioni pubblicate dai media italiani si sarebbe costituito. La conferenza stampa della Polizia Cantonale è prevista per questo mercoledì alle 14.
AARAU - Nuovi dettagli emergono sulla sparatoria mortale avvenuta durante un rave party ad Aarau, nella notte tra sabato e domenica scorsi. Riflettori puntati ora sul presunto responsabile, mentre per questo pomeriggio alle 14:00 è prevista una conferenza stampa della Polizia cantonale di Argovia.
Al centro dell'inchiesta c'è un 43enne svizzero, arrestato perché ritenuto il presunto responsabile della sparatoria. L'uomo avrebbe aperto il fuoco, uccidendo una giovane donna italiana e ferendo altre cinque persone.
Secondo le informazioni emerse sui media italiani si tratterebbe di un ex militare e sarebbe stato ricoverato più volte per problemi di salute mentale. L'uomo, inoltre, si sarebbe inoltre costituito e avrebbe confessato il crimine.
Si tratta, tuttavia, di elementi che non hanno ancora ricevuto conferma ufficiale.
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