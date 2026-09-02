Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere

Posticipare l'orario di partenza o riservare un posto a sedere a pagamento: i suggerimenti per trovare un posto che non sono piaciuti ad alcuni utenti.
«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere
20min/Matthias Spicher
di 20min.ch | Fabian Pöschl
«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere
Posticipare l'orario di partenza o riservare un posto a sedere a pagamento: i suggerimenti per trovare un posto che non sono piaciuti ad alcuni utenti.

ZURIGO - I treni sovraffollati rappresentano un vero disagio per i viaggiatori. In caso di affollamento eccessivo, le FFS arrivano persino a far scendere i passeggeri che non trovano un posto a sedere.

Tuttavia, la compagnia ferroviaria respinge le accuse secondo cui sempre più persone sarebbero costrette a viaggiare in piedi. In un post pubblicato sul blog e su Instagram, le FFS definiscono un pregiudizio l’idea che i posti a sedere siano sempre meno.

Secondo i dati, durante la giornata, oltre il 70% dei posti rimane libero. Il vero problema, come ammettono anche le FFS, è che la maggior parte della domanda si concentra nelle ore di punta del mattino e della sera. Per questo motivo, molti viaggiatori «hanno comunque la sensazione di dover spesso viaggiare in piedi».

Le FFS hanno provato a spiegare perché non sia così semplice aggiungere carrozze, illustrando anche le misure adottate per aumentare i posti a sedere. Inoltre, hanno proposto cinque consigli per trovare più facilmente un posto. Questi suggerimenti, però, hanno suscitato la reazione irritata di alcuni utenti.

«Bisogna andare in ufficio solo alle 11?»«Le FFS consigliano davvero ai pendolari che non trovano posto di viaggiare in un altro orario? Quindi, ad esempio, di arrivare in ufficio solo alle 11?», scrive un lettore a 20 Minuten definendo il post delle FFS «passivo-aggressivo» e «assurde» le soluzioni proposte.

Un altro consiglio che suscita critiche riguarda la prenotazione dei posti: «I passeggeri dovrebbero riservare un posto a sedere, naturalmente a pagamento, oltre ai 3995 franchi l'anno che già costa un abbonamento generale.» Il lettore giudica «di cattivo gusto» il modo in cui le FFS cercano di minimizzare il problema.

La replica delle FFS
Il portavoce delle FFS, Reto Schärli, precisa che finora il post sul blog non ha suscitato particolare scalpore. Tuttavia, la questione dei posti a sedere nelle ore di punta è un tema ricorrente nei feedback dei clienti.

Alla domanda su di quanti minuti i pendolari dovrebbero posticipare il viaggio, Schärli non risponde direttamente. Riguardo alle critiche, sottolinea: «Ovviamente non tutti i viaggiatori possono modificare il proprio orario di viaggio.» I consigli, spiega, sono pensati come orientamento aggiuntivo per chi ha maggiore flessibilità.

In ogni caso, secondo le FFS, è utile consultare l’orario online e le previsioni di affluenza. L’app e i nuovi display in banchina mostrano l’occupazione per carrozza. Anche su tratte che, con "tre omini", indicano un’alta occupazione, spesso restano posti liberi in testa e in coda al treno, come sottolinea Schärli.

Rispondendo alle critiche sulle prenotazioni, il portavoce aggiunge: «Chi riserva un posto in carrozza ristorante per cinque franchi, vedrà tale importo detratto dal costo di cibo e bevande.»

Con questo contributo, le FFS vogliono offrire una visione d’insieme e condividere dati interessanti, spesso poco noti.

Durante le ore di punta, i treni circolano già nella loro lunghezza massima e vengono impiegati numerosi treni supplementari. Tuttavia, è necessario un ulteriore ampliamento. A tal proposito, Schärli cita il grande progetto di collegamento ferroviario multibinario Zurigo-Winterthur: questo aumenterà la capacità tra le due città del 30%, arrivando a circa 900 treni.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
ffsore di puntapendolariposti a sedereprenotazione postisovraffollamentoSvizzeratrasporti pubblicitreniviaggiatori
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi
LIVE
CANTONE
1 gior

«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto
LIVE
ARGOVIA
1 gior
46
71

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto

Bellinzona piange Claudio Tedeschi
LIVE
BELLINZONA
2 gior
9

Bellinzona piange Claudio Tedeschi

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale
LIVE
CANTONE
19 ore

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale

Voleva rifarsi una vita in Svizzera
LIVE
ARGOVIA
2 gior
59
50

Voleva rifarsi una vita in Svizzera

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»
LIVE
MENDRISIO
2 gior
33
75

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»
LIVE
CANTONE
16 ore

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»

«È morta davanti ai nostri occhi»
LIVE
ARGOVIA
2 gior

«È morta davanti ai nostri occhi»

«Nessuno sapeva nulla». Davvero?
LIVE
CANTONE
2 gior

«Nessuno sapeva nulla». Davvero?

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta
LIVE
CANTONE
15 ore

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta

Schianto sul Passo del Gottardo: grave un ciclista
LIVE
URI / CANTONE
2 gior

Schianto sul Passo del Gottardo: grave un ciclista

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente
LIVE
TENERO-CONTRA
21 ore
15
17

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente

«Ho perso un amico importante»: il DJ del rave rompe il silenzio dopo la sparatoria
LIVE
ARGOVIA
2 gior

«Ho perso un amico importante»: il DJ del rave rompe il silenzio dopo la sparatoria

Spari durante un rave party: «Un morto e cinque feriti»
LIVE
ARGOVIA
3 gior

Spari durante un rave party: «Un morto e cinque feriti»

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche
LIVE
ZURIGO
1 gior
27
111

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»
LIVE
CANTONE
1 gior

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»

«Eravamo chiuse in bagno, non sapevamo se ne saremmo uscite vive»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
15
16

«Eravamo chiuse in bagno, non sapevamo se ne saremmo uscite vive»

Sparatoria ad Aarau, italiani due dei cinque feriti: sono già stati dimessi. Il cordoglio di Giorgia Meloni
LIVE
SVIZZERA / ITALIA
2 gior

Sparatoria ad Aarau, italiani due dei cinque feriti: sono già stati dimessi. Il cordoglio di Giorgia Meloni

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz
LIVE
MORCOTE
13 ore
10

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz

Su due ruote è una strada horror
LIVE
CANTONE
1 gior
14
49

Su due ruote è una strada horror

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»
LIVE
SVIZZERA/NEPAL
1 gior
45

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea
LIVE
LUGANO
1 gior
375

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea

Sparatoria al rave party: perde la vita una 22enne, cinque i feriti
LIVE
ARGOVIA
2 gior

Sparatoria al rave party: perde la vita una 22enne, cinque i feriti

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"
LIVE
CANTONE
1 gior

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"

Donna scompare nel Ceresio durante una nuotata: ricerche finora senza esito
LIVE
BRUSINO ARSIZIO
3 gior

Donna scompare nel Ceresio durante una nuotata: ricerche finora senza esito

Attenzione, quello non è un messaggio di Twint
LIVE
CANTONE
2 gior
18
15

Attenzione, quello non è un messaggio di Twint

Pentathlon del Boscaiolo, incoronati i campioni ticinesi
LIVE
LODRINO
2 gior
3
19

Pentathlon del Boscaiolo, incoronati i campioni ticinesi

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)
LIVE
NORVEGIA
20 ore

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)

Mirka parla, Roger piange
LIVE
TENNIS
2 gior
2
43

Mirka parla, Roger piange

Sparatoria ad Aarau, è caccia all'uomo: «Nessuna pista è esclusa»
LIVE
ARGOVIA
2 gior

Sparatoria ad Aarau, è caccia all'uomo: «Nessuna pista è esclusa»

«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»
LIVE
CANTONE
1 gior
44
141

«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
2
23

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
24
10

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»

Dormono a terra e sulle panchine della stazione: «Succede da circa tre mesi»
LIVE
S.ANTONINO
4 gior
168
250

Dormono a terra e sulle panchine della stazione: «Succede da circa tre mesi»

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»
LIVE
CANTONE
15 ore
21
97

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»

Il regalo avvelenato dei valori di stima
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
2 gior
10
59

Il regalo avvelenato dei valori di stima

Altra partita, altri timori
LIVE
LUGANO
20 ore
54
88

Altra partita, altri timori

Sull'A3, sfreccia in galleria a 189 km/h: via la patente a un 46enne
LIVE
ZURIGO
3 gior
18
36

Sull'A3, sfreccia in galleria a 189 km/h: via la patente a un 46enne

Sparatoria ad Aarau: «L’autore e il movente del reato rimangono ancora ignoti»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
19
23

Sparatoria ad Aarau: «L’autore e il movente del reato rimangono ancora ignoti»

Cornaredo non c'è più
LIVE
LUGANO
1 gior
31
53

Cornaredo non c'è più

Lega-UDC, il Mattino dice sì. E "punge" Chiesa: «Ansia da prestazione»
LIVE
CANTONE
2 gior
40
90

Lega-UDC, il Mattino dice sì. E "punge" Chiesa: «Ansia da prestazione»

«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»
LIVE
CANTONE
5 gior
75
129

«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»

Pure Boteli potrebbe voltare le spalle alla Svizzera
LIVE
NAZIONALE
1 gior
20
54

Pure Boteli potrebbe voltare le spalle alla Svizzera

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola
LIVE
CANTONE
16 ore
5
66

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola

Moncada-gol e papera di Racioppi: il Lugano non si ferma più
LIVE
SUPER LEAGUE
2 gior
7
59

Moncada-gol e papera di Racioppi: il Lugano non si ferma più

Due incidenti mortali sul Passo della Flüela
LIVE
GRIGIONI
2 gior

Due incidenti mortali sul Passo della Flüela

«Infantino ha approfittato della mia caduta»
LIVE
ZURIGO
1 gior
4
25

«Infantino ha approfittato della mia caduta»

Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole
LIVE
STATI UNITI
1 gior
1
17

Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole

Traghetto imbarca acqua e si ribalta: «Sette morti»
LIVE
CIPRO
2 gior
1
5

Traghetto imbarca acqua e si ribalta: «Sette morti»

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri
LIVE
ZURIGO
2 ore
1
9

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»
LIVE
ARGOVIA
9 ore
1

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»

Auto elettrica in fiamme in un parcheggio sotterraneo: evacuate 50 persone
LIVE
SAN GALLO
13 ore
14
24

Auto elettrica in fiamme in un parcheggio sotterraneo: evacuate 50 persone

Travolto e ucciso dal treno mentre attraversa i binari: identificata la vittima
LIVE
VALLESE
14 ore

Travolto e ucciso dal treno mentre attraversa i binari: identificata la vittima

Lucerna in testa: la Svizzera è il Paese con i taxi più cari al mondo
LIVE
SVIZZERA
15 ore
10
30

Lucerna in testa: la Svizzera è il Paese con i taxi più cari al mondo

Finti lattonieri truffano anziano: 66.000 franchi per rifargli il tetto di casa
LIVE
ZURIGO
16 ore
7
25

Finti lattonieri truffano anziano: 66.000 franchi per rifargli il tetto di casa

Guasto tecnico in un impianto di depurazione: muoiono 1'000 pesci
LIVE
APPENZELLO ESTERNO
16 ore

Guasto tecnico in un impianto di depurazione: muoiono 1'000 pesci

Due bus si scontrano: 13 feriti
LIVE
VALLESE
17 ore

Due bus si scontrano: 13 feriti

Ermotti: «Misure oltre gli standard internazionali rischiano di fare danni»
LIVE
SVIZZERA
17 ore
3
24

Ermotti: «Misure oltre gli standard internazionali rischiano di fare danni»

Oltre 22mila fulmini in Svizzera: Berna e Lugano in testa
LIVE
SVIZZERA
17 ore
2
5

Oltre 22mila fulmini in Svizzera: Berna e Lugano in testa