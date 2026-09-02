«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere

Secondo i dati, durante la giornata, oltre il 70% dei posti rimane libero. Il vero problema, come ammettono anche le FFS, è che la maggior parte della domanda si concentra nelle ore di punta del mattino e della sera. Per questo motivo, molti viaggiatori «hanno comunque la sensazione di dover spesso viaggiare in piedi».

Le FFS hanno provato a spiegare perché non sia così semplice aggiungere carrozze, illustrando anche le misure adottate per aumentare i posti a sedere. Inoltre, hanno proposto cinque consigli per trovare più facilmente un posto. Questi suggerimenti, però, hanno suscitato la reazione irritata di alcuni utenti.