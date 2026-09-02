«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere
Posticipare l'orario di partenza o riservare un posto a sedere a pagamento: i suggerimenti per trovare un posto che non sono piaciuti ad alcuni utenti.
ZURIGO - I treni sovraffollati rappresentano un vero disagio per i viaggiatori. In caso di affollamento eccessivo, le FFS arrivano persino a far scendere i passeggeri che non trovano un posto a sedere.
Tuttavia, la compagnia ferroviaria respinge le accuse secondo cui sempre più persone sarebbero costrette a viaggiare in piedi. In un post pubblicato sul blog e su Instagram, le FFS definiscono un pregiudizio l’idea che i posti a sedere siano sempre meno.
Secondo i dati, durante la giornata, oltre il 70% dei posti rimane libero. Il vero problema, come ammettono anche le FFS, è che la maggior parte della domanda si concentra nelle ore di punta del mattino e della sera. Per questo motivo, molti viaggiatori «hanno comunque la sensazione di dover spesso viaggiare in piedi».
Le FFS hanno provato a spiegare perché non sia così semplice aggiungere carrozze, illustrando anche le misure adottate per aumentare i posti a sedere. Inoltre, hanno proposto cinque consigli per trovare più facilmente un posto. Questi suggerimenti, però, hanno suscitato la reazione irritata di alcuni utenti.
«Bisogna andare in ufficio solo alle 11?»«Le FFS consigliano davvero ai pendolari che non trovano posto di viaggiare in un altro orario? Quindi, ad esempio, di arrivare in ufficio solo alle 11?», scrive un lettore a 20 Minuten definendo il post delle FFS «passivo-aggressivo» e «assurde» le soluzioni proposte.
Un altro consiglio che suscita critiche riguarda la prenotazione dei posti: «I passeggeri dovrebbero riservare un posto a sedere, naturalmente a pagamento, oltre ai 3995 franchi l'anno che già costa un abbonamento generale.» Il lettore giudica «di cattivo gusto» il modo in cui le FFS cercano di minimizzare il problema.
La replica delle FFS
Il portavoce delle FFS, Reto Schärli, precisa che finora il post sul blog non ha suscitato particolare scalpore. Tuttavia, la questione dei posti a sedere nelle ore di punta è un tema ricorrente nei feedback dei clienti.
Alla domanda su di quanti minuti i pendolari dovrebbero posticipare il viaggio, Schärli non risponde direttamente. Riguardo alle critiche, sottolinea: «Ovviamente non tutti i viaggiatori possono modificare il proprio orario di viaggio.» I consigli, spiega, sono pensati come orientamento aggiuntivo per chi ha maggiore flessibilità.
In ogni caso, secondo le FFS, è utile consultare l’orario online e le previsioni di affluenza. L’app e i nuovi display in banchina mostrano l’occupazione per carrozza. Anche su tratte che, con "tre omini", indicano un’alta occupazione, spesso restano posti liberi in testa e in coda al treno, come sottolinea Schärli.
Rispondendo alle critiche sulle prenotazioni, il portavoce aggiunge: «Chi riserva un posto in carrozza ristorante per cinque franchi, vedrà tale importo detratto dal costo di cibo e bevande.»
Con questo contributo, le FFS vogliono offrire una visione d’insieme e condividere dati interessanti, spesso poco noti.
Durante le ore di punta, i treni circolano già nella loro lunghezza massima e vengono impiegati numerosi treni supplementari. Tuttavia, è necessario un ulteriore ampliamento. A tal proposito, Schärli cita il grande progetto di collegamento ferroviario multibinario Zurigo-Winterthur: questo aumenterà la capacità tra le due città del 30%, arrivando a circa 900 treni.