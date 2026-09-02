Urta una roccia e precipita con l'auto: morto un 81enne
L'incidente è avvenuto a Fionnay, in Vallese, e le cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.
FIONNAY - Un automobilista di 81 anni ha perso la vita lunedì scorso, 31 agosto, in un incidente stradale avvenuto a Fionnay, in Vallese.
Poco dopo le 16, l'uomo, cittadino svizzero, stava viaggiando da solo in direzione di Lourtier quando, per ragioni che dovranno essere chiarite dall'inchiesta, il veicolo è uscito dalla carreggiata. L'auto ha urtato una roccia, è precipitata lungo il pendio e ha terminato la sua corsa in bilico sopra un muro di sostegno.
Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso mobilitate dall'Organizzazione cantonale vallesana dei soccorsi. Nonostante le prime cure prestate sul luogo dell'incidente, per l'81enne non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.
Il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta per determinare le circostanze esatte dell'incidente.
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