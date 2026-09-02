Urta una roccia e precipita con l'auto: morto un 81enne

Poco dopo le 16, l'uomo, cittadino svizzero, stava viaggiando da solo in direzione di Lourtier quando, per ragioni che dovranno essere chiarite dall'inchiesta, il veicolo è uscito dalla carreggiata. L'auto ha urtato una roccia, è precipitata lungo il pendio e ha terminato la sua corsa in bilico sopra un muro di sostegno.